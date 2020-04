Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach am Donnerstag auf "Ö3" über die Corona-Krise und wie er heuer Ostern verbringen wird.

Seine Arbeitsplatz hat der Bundespräsident von der Hofburg in seine Wiener Wohnung verlegt, klassisches "Homeoffice" also. "An und für sich läuft der Betrieb weiter, es ist nur umständlicher. Und ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein großer Freund von Videokonferenzen. Es ist schon okay für einen Informationsaustausch", so Van der Bellen im Gespräch mit "Ö3"-Moderator Robert Kratky."Aber für Situationen, wo man das Gegenüber oder die Gegenüber – es sind ja meistens mehrere Personen – gerne sehen würde, Körpersprache ein bisschen beobachten würde oder einmal seinem Nachbar irgendeine ironische Bemerkung ins Ohr raunen würde … das geht alles nicht", so der Präsident. Und auch zu Ostern werde vieles nicht gehen.Van der Bellen verbringt die Feiertage gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer und seinem Hund, geplant ist die eine oder andere Videokonferenz, persönlichen Familienbesuch gibt es heuer keinen: "Das wird uns abgehen dieses Jahr, aber es gibt auch ein nächstes Jahr und da wird es wieder normal sein", ist der Präsident aber hoffnungsvoll gestimmt.Beeindruckt zeigt sich Van der Bellen vom Zusammenhalt im Land: "Mut, Kraft und Zuversicht geben, das ist so wichtig. Und ich bin wirklich ganz bewegt, wie viele Menschen in Österreich sich zusammentun und auch aufmerksam sind, was der oder die andere brauchen könnte." Österreich werde die Krise überstehen, allerdings mit einem "unvermeidlichen" Wirtschaftseinbruch kämpfen. "Aber das wird schon wieder gehen. Es wird eine Zeitlang dauern, aber das wird wieder gehen", so Van der Bellen. "Also nicht den Mut verlieren, fröhlich bleiben, es wird schon wieder."