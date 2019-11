"Obdachlose sind jetzt noch im Volksgarten"

Die Christbäume beim Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten, die Obdachlose vertreiben sollen, erhitzen weiter die Gemüter.

Sie sind seit Tagen eines der Top-Gesprächsthemen in Linz, jene Christbäume, die im Linzer Volksgarten direkt vor den wenigen Sitzbänken aufgestellt wurden.Sie sollen, so die vertraulichen Informationen von, vor allem Obdachlose daran hindern, auf den Bänken zu sitzen und zu schlafen. Während Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) über die Aktion entsetzt ist, verteidigt der zuständige Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) die ganze Sache.Zudem, so ließ Baier verkünden, würden laut Auskunft von Streetworkern Obdachlose die Bänke ohnedies nicht nutzen.Wir haben bei Christian Gaiseder, Chef des Sozialvereins B37, nachgefragt, wie es um die Obdachlosen im Volksgarten steht. "Natürlich sind auch im Winter Obdachlose dort", sagt er. Allerdings seien es weniger als vor einigen Wochen. "Aber sobald der Christkindlmarkt aufgebaut wird, suchen sie neue Plätze."Zudem gebe es viele, die weiterhin im Freien schlafen, solange es geht. Sprich es nicht zu kalt oder nass ist.