"Original Play": Sargnagel witzelt über Sondierungen

Stefanie Sargnagel zeichnet regelmäßig Karikaturen für den "Falter". Die aktuelle thematisiert die Sondierungsgespräche von ÖVP und Grünen.

Die Künstlerin Stefanie Sargnagel postete diese Karikatur von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler. Sie zeigt die beiden auf einer Matte wie beim "Original Play" - mehr als 3.000 Likes bekam sie dafür.Die Zeichnung hat sie für die Stadtzeitung "Falter" angefertigt. Jede Woche werden ihre satirischen Werke dort unter der Rubrik "Sargnägel" veröffentlicht.Die aktuelle Zeichnung von Kurz und Kogler könnte aber durchaus auch als grenzwertig gesehen werden. Ist doch "Original Play" jener Verein, der derzeit im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen an Kindergartenkindern Schlagzeilen macht.Jüngste Entwicklung in dieser Causa: Bildungsministerin Iris Rauskala hat Einsätze des Vereins an Bundesschulen verboten. Allen anderen Einrichtungen (Kindergärten, etc) rät sie dringend von "Original Play" ab.