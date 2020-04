"Reisen darf kein Billigprodukt sein"

Weshalb die Corona-Krise die Sonnen- und Schattenseiten des Tourismus aufzeigt: Ein Experte für nachhaltiges Reisen erklärt die Zusammenhänge.

Fürist klar: Eine Bio-Gurke ist aromatischer und ein fair gehandelter Kaffee gibt ein besseres Gefühl. Was fürs Essen gilt, gilt bei ihm auch fürs Reisen. Reisenden zu nachklingenden Erinnerungen, Tourismus-Anbietenden zu anhaltenden Geschäften und unserer Welt zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen, dafür setzt er sich als Geschäftsführer des Vereins Fair unterwegs - Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung mit Sitz in Basel ein.Nein, denn es wäre ein Zerrspiegel. Die aktuelle Krise sagt nichts über die sozialen und kulturellen Schäden aus, die der Tourismus anrichtet. Sie zeigt uns nur die Umweltschäden auf.Genau deshalb sollten wir den Tourismus neu denken. Damit die Tourismusgebiete solchen Schocks gegenüber widerstandsfähiger werden. Denn die Tourismusbranche ist extrem krisenanfällig.Diese Menschen trifft es hart. Es sind Menschen, die einst Arbeit in den Tourismusorten suchten – und nun vor dem Nichts stehen.Es gibt Beispiele von verantwortungsbewussten Reiseveranstaltern, die versuchen, Partnern vor Ort mindestens die Hälfte des Lohns – sozusagen ein freiwilliges Kurzarbeitsgeld – zu bezahlen. Aber das sind Ausnahmen.Die Frage ist, von welchem Tourismus wir sprechen. Sonst könnten wir auch sagen, dass die Bekleidungsindustrie die Stütze der armen Bevölkerung ist, obwohl diese Menschen die Modeartikel oft unter miserabelsten Bedingungen herstellen.Er wäre sicher weniger abhängig von globalem Kapital. Dieses neigt dazu, das Geld aus einer Region rauszuziehen und an die Aktionäre zu verteilen. Die Wertschöpfung aus ärmeren Ländern endet in den Taschen der Wohlhabenden.Maßentourismus ist einer der entscheidenden Gründe, weshalb die Tourismusbranche derart verletzlich ist. Maßentourismus bedeutet: Eine große Maße reist für einen tiefen Preis und verursacht hohe soziale, ökologische und kulturelle Nebenkosten, die nirgends eingerechnet sind. Kosten, die wir als Allgemeinheit zu tragen haben.Er wäre regionaler verankert. Chinesische Touristen würden nach Laos reisen, wir Schweizer nach Frankreich. Bei einer globalen Krise würden sich einzelne Regionen schneller erholen.Es ist wie bei der Wegwerfmode: Reisen darf kein Billigprodukt sein. Wenn Reisen teurer ist, heißt das nicht, dass es unerschwinglich wird. Sondern, dass man etwas weniger oft und weniger weit weg verreist. Es sorgt gleichzeitig für nachhaltigere Erinnerungen, spannendere Eindrücke und Begegnungen mit Menschen, die der Maßentourist nie in diesem Ausmaß erfährt.Es wäre wünschenswert. Die Politik müsste darauf achten, dass die involvierten Arbeitskräfte in der Hotellerie und Gastronomie einen existenzsichernden Lohn erhalten. Die Politik kann insofern Einfluss nehmen, als sie Investitionen im Ausland mit Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsstandards verknüpft. Es müsste eine globale Bewegung geben, deren Anliegen es ist, dass höhere Standards im Tourismus eingehalten werden. Und wahrscheinlich müsste eine solche nicht nur aus der Politik, sondern vor allem von den Reisenden selber kommen. Dies unter Mithilfe der Reiseanbieter, die hier genauso in der Pflicht stehen.(20min)