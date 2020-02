"Riese" überfiel Trafik in Wels mit Pfefferspray

Großfahndung in Wels! Im Stadtteil Neustadt überfiel ein 1,9- Meter-Mann Dienstagfrüh eine Trafik. Er passte die Angestellte beim Aufsperren ab.

Es passierte gegen 6 Uhr Früh, als die Angestellte gerade die Trafik in der Grieskirchnerstraße im Welser Stadtteil Neustadt aufsperren wollte. Plötzlich stand ein 1,9 Meter großer, mit Schal vermummter Mann vor ihr.Der Räuber bedrohte die Frau mit einem Pfefferspray, drängte sie ins Geschäft hinein. Dort musste ihm die geschockte Trafikantin Geld aushändigen.Nur wenige Augenblicke danach konnte der Mann in unbekannte Richtung flüchten.Laut Polizei trug er einen schwarzen Kapuzen-Pulli sowie einen Schal in Militär-Muster. Der Gesuchte hatte auch noch einen schwarzen Rucksack bei sich.Derzeit läuft eine groß angelegte Fahndung nach dem Räuber.