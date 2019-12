"Schnitzel-Pfarrer" bekocht Bedürftige

Wolfgang Unterberger (52) ist seit 14 Jahren Pfarrer in Margereten. Seit drei Jahren organisiert er auch eine eigene Wärmestube.

Gemeinschaft

In der Wärmestube brutzeln dank des passionierten Kochs goldgelbe Schnitzerl in der Pfanne: "Wir wollen unseren Gästen etwas Besonderes bieten" erzählt der "Schnitzel-Pfarrer". Nachsatz: "Gulasch und Spaghetti bekommen sie ja eh überall."Aber die Wärmestube sorgt nicht nur dafür, dass Menschen in der kalten Jahreszeit eine warme Mahlzeit bekommen. Auch die Gemeinde bringt sie näher zusammen. "Es helfen sogar Leute, die sonst nie in der Pfarre mitarbeiten", ist Unterberger begeistert. Insgesamt sind rund 20 Freiwillige mit Eifer bei der Sache.