"Sie wollte weglaufen, da schoss er auf sie"

Bei einem Banküberfall in der Donaustadt wurde eine Frau schwer verletzt. Der Täter floh auf einem Fahrrad, die Polizei steht im Großeinsatz.

Großfahndung in der Bundeshauptstadt: Am Freitag Vormittag hat ein Unbekannter eine Bank am Rennbahnweg überfallen . Der bewaffnete Mann schoss einer Frau ohne Skrupel in den Rücken. Vor Ort berichten Zeugen, das Opfer habe die Flucht ergreifen wollen, woraufhin der Täter abgedrückt habeDie Kundin wurde schwer verletzt, befinde sich aber in stabilem Zustand, so ein Polizeisprecher gegenüber. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. Er hatte sein Gesicht hinter einer Mundschutzmaske verborgen.Nach dem Unbekannten wird nun mit Hochdruck gefahndet. Neben zahlreichen Polizeibeamten und der Sondereinheit "Cobra" wurde auch ein Personenspürhund beigezogen.