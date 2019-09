"Sneating" ist eine richtig fiese Dating-Masche

Dieser Dating-Trend hat wenig mit Emanzipation zu tun. Und noch weniger mit Romantik und Höflichkeit.

Es startet mit einem romantischen, mehrgängigem Candlelight-Dinner in einem der renommiertesten Lokale der Stadt als Ausgangslage. Das Ambiente ist dementsprechend luxuriös einladend und strahlt gehobenen urbanen Lifestyle aus. Die Gläser klirren, noch vor dem 2. Gang köpft man beinahe die erste Flasche. Es wird viel gelacht, getrunken und gegessen. Und damit wären wir auch schon am Ende der Geschichte angelangt.Denn bei diesem "Dating-Trend", der im urban dictionary schon seit Jahren existiert, aber sich in jüngster Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut, geht es genau darum - und um nichts anderes.Frauen lassen sich zum Essen einladen, damit sie ein gratis Essen bekommen. Nicht um jemanden kennenzulernen. Auch wenn die Person nett und interessant ist, steht das nicht im Vordergrund.Eine australische Frau machte damit Schlagzeilen, dass sie sich in sechs Monaten ganze 40 Dinner-Dates in elitären Restaurants er-dated hatte. Auf der Frauen-Plattform "Whimm" berichtete sie davon.Der Wortstamm ist hier recht eindeutig nachvollziehbar. So setzt sich "sneating" aus dem englisch "sneaky" und "eating" zusammen und bedeutet übersetzt so viel wie "hinterlistig essen".Im schlimmsten Fall verbringt man Zeit mit jemandem, der einem nicht sympathisch ist, nur um ein gratis Essen zu bekommen. Das ist der Person gegenüber nicht fair. Sich das Essen durch das Date zu erschnorren ist außerdem unmoralisch, verwerflich und betrügerisch. Denn das Gegenüber kennt die wahre Intension des Dates nicht und hegt möglicherweise Hoffnungen auf ein Kennenlernen.Von männlicher Seite gibt es zwei Möglichkeiten zu vermeiden selbst abgezockt zu werden: So bietet es sich an beim ersten Date die Rechnung immer zu teilen oder beim ersten Date nicht essen zu gehen.