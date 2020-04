Marktstände von 60 auf 7 wegen Sicherheit reduziert

Immer noch sind viele Österreicher auf dem Bauernmarkt unterwegs, allerdings wurden auch hier Maßnahmen gesetzt, um die Corona-Ausbreitung zu verhindern.

Abstand mit Smileys markiert

Um Sicherheitsabstände gewährleisten zu können, wurden die Marktstände stark reduziert. "Heute" berichtete und hörte sich am Bauernmarkt in Wien-Favoriten um, wie gut die Umsetzung funktioniert."Alle unsere Maßnahmen greifen", sagt Andreas Kutheil, Direktor des Wiener Marktamts, im Interview mit "". "Wir haben die Stände von 60 auf sieben reduziert und diese befinden sich nun auch nur auf einer Seite, damit genügend Platz für die Passanten zur Verfügung steht." Auch der Mindestabstand von einem Meter ist mit Smileys auf dem Boden markiert . Um die Sicherheit der Österreicher gewährleisten zu können, ist neben der Polizei und den Marktamt-Mitarbeitern auch eine mobile Einsatztruppe mit drei Pkws unterwegs."Wenn am Markt Handlungsbedarf ist, wird dort zusätzlich eingegriffen", klärt Kutheil auf. "Es sind außerdem dreimal so viele Mitarbeiter im Einsatz, als an normalen Samstagen.Auch das dringend empfohlene Maskengebot scheint von den meisten Passanten eingehalten zu werden. Laut Kutheil tragen über 90 Prozent aller Besucher eine Maske. Nur in Einzelfällen müssten die Mitarbeiter darauf aufmerksam machen. "Und das wird dann auch sofort umgesetzt", erklärt der Direktor des Wiener Marktamts.