Markt voll, Polizei geht gegen "Covidioten" vor

Trotz der vielen Infizierten und Corona-Toten benehmen sich manche Österreicher zu leichtsinnig, was das Virus betrifft. Denn noch immer missachten Passanten den Sicherheitsabstand.

Immer wieder melden sich Leserreporter mit besorgten Einsendungen über die Missachtung der Sicherheitsabstände am Wiener Bauernmarkt in Wien-Favoriten. "Heute" berichtete . Die Zustände am Markt scheinen sich auch nach den von der Regierung beschlossenen Regelungen nicht wirklich geändert zu haben.So ist auch am Samstagvormittag das Gebiet, trotz ausgedünnter Stände, die nun über einen größeren Bereich erreichbar sind, gut besucht."Smiley"-Bodenmarkierungen mit einer Entfernung von einem Meter als auch Marktamt-Mitarbeiter, die mit Megaphonen zur Ordnung rufen, sorgen dafür, dass die Sicherheitsabstände von den Passanten eingehalten werden. Trotzdem zeigt die Situation auf dem Markt hier und da ein Gedränge bei den Ständen.Seit heute kann die Polizei auch "Corona-Organmandate" verhängen, 25 Euro werden bei fehlender Maske als Strafe fällig - mehr dazu hier >>>