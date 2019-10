"Star Wars"-Heldin verrät neue Details zu Episode IX

Wer zum Sith ist Jannah? Naomi Ackie gibt Einblicke in ihre Figur aus dem neuen "Krieg der Sterne"-Abenteuer.

Die Geheimnisse aus einer weit, weit entfernten Galaxis werden von Disney mindestens genauso gut gehütet wie jene aus dem-Universum. Obwohl bereits seit geraumer Zeit ein offizieller(im Original: "The Rise of Skywalker") im Netz kursiert, herrscht weiterhin Rätselraten über die neueste Ausgabe der Sci-Fi-Saga, die am 19. Dezember 2019 in den österreichischen Kinos startet.Groß ist das Interesse der Fans vor allem an den Figuren, die laut neu zum Cast stoßen und im bislang veröffentlichten Promo-Material für große Fragezeichen sorgten. Die britische Aktrice Naomi Ackie verkörpert eine von ihnen – und verrät nun endlich mehr über ihre Rolle in "Star Wars"..."Jannah ist eine Kriegerin, und sie trifft den Rest der Gruppe zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihre Hilfe benötigt", erklärte Naomi. "Sie ist Teil der Resistance, und sie hat viel Zeit damit verbracht, sich Fähigkeiten anzueignen, die im großen Finale des Films hilfreich sein könnten. Sie taucht also gerade noch rechtzeitig auf."Ja, eine sehr vorsichtige und nicht wirklich aufschlussreiche Enthüllung, aber so läuft das nun mal im "Krieg der Sterne"-Kosmos. Zumindest wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass Jannah gegen die First Order kämpft. Mehr enthüllt womöglich der neue Trailer von "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers". Angeblich soll die Vorschau noch im Oktober 2019 online gehen.