'Traurige Geschichte': 200 Jahre altes Rätsel gelöst

Vor knapp einem Jahr rief das französische Dorf Plougastel-Daoulas dazu auf, eine Inschrift zu entziffern, die wohl aus dem 18. Jahrhundert stammt. Nun wurde sie übersetzt.

Weitere Rätsel müssen geklärt werden

Scheinbar wirr aneinandergereihte Buchstaben und Zeichen, sowie immer wiederkehrende Zahlen befinden sich auf einem etwa ein Meter hohen Felsen in der Bretagne. Was das Geschreibsel aber bedeutet, konnte niemand sagen. Lokale Historiker konnten die Inschrift nicht entziffern und gaben auf. Deshalb rief das Örtchen zu einem Wettbewerb auf. Menschen aus aller Welt wurden dazu aufgerufen, sich den Felsen anzusehen. Dem Gewinner winkten 2.000 Euro.Dieses Preisgeld teilen sich nun zwei Männer. Beide reichten ihre Übersetzungen separat ein. Jedoch waren sie fast identisch, so Bürgermeister Dominique Cap gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.Die Sprachexperten Robert Faligot und Noel Rene Toudic sind sich einig: Bei der Inschrift handelt es sich um eine äußerst traurige Geschichte. So wurde sie offenbar zum Gedenken an einen verstorbenen Mann angefertigt. Die Kernaussage: "Serge, der nicht rudern konnte, starb, weil sein Boot im Wind kenterte."Toudic ist überzeugt, dass der Verfasser wohl nicht sonderlich gut lesen oder schreiben konnte. Er soll aber altes bretonisch gesprochen haben. Das konnte nämlich auch Faligot herausfinden. Er ist aber auch der Annahme, dass einige walisische Wörter eingefügt wurden.Auf den 20 Zeilen befindet sich laut den Experten auch die Aussage: "Er war die Verkörperung von Mut und Lebensfreude. Irgendwo auf dieser Insel wurde er erschlagen und ist nun tot." All das dürfte in der Zeit um 1786 und 1787 passiert sein. Diese Jahreszahlen sind nämlich öfters zu lesen. Auf dem Stein findet sich auch ein Schiff und ein Kreuz.Mit der Entschlüsselung ist der Mythos um den Felsen aber nicht geklärt. Nun will man herausfinden was genau vor 230 Jahren passiert ist und wer die Botschaft verfasste. Denn der Stein wurde erst vor wenigen Jahren in einer Höhle gefunden, in die man aber nur bei Ebbe gelangen kann.