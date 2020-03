"Vogue" verschiebt Met Gala wegen Corona-Krise

Das Glamour-Event der Superlative, die Met Gala, legt wegen der Corona-Krise eine Pause ein.

Das jährliche Schaulaufen der Modewelt ist "auf unbestimmt verschoben"! Die von "Vogue"-Chefin Anna Wintour organisierte Met Gala wird wegen der grassierenden Corona -Pandemie dieses Jahr eine Pause einlegen.Die Met Gala war stets der Auftakt für eine besondere Mode-Ausstellung des Metropolitan Museum of Art in New York. Dieses Jahr wäre es "About Time" gewesen. Eine Ausstellung rund um die letzten 150 Jahre der Mode-Entwicklung.Eine Preview der Ausstellung soll es aber in der nächsten Mai-Ausgabe der "Vogue" geben.Stars wie Kim Kardashian, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna oder Meryl Streep sind die jährlichen Fixsterne am Red Carpet.