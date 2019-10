"Wer Spaghetti schneidet, kommt in die Pasta-Hölle!"

Gabriel Heintjes aus der Schweiz wurde in Paris zum besten Pasta-Koch Europas gekürt. Im Interview räumt er mit den zwölf hartnäckigsten Pasta-Mythen auf.

"Doch, unbedingt! Die Pasta soll beim rehydrieren nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Geschmack, sprich Salz aufsaugen.""Das Wasser muss sieden. Kochen ist nicht nötig, aber 95 Grad sollte es schon haben.""Falsch, das Öl schwimmt lediglich an der Oberfläche und hat, außer das Überkochen zu verhindern, keinen Nutzen. Im Gegenteil, beim Abschütten verhindert Öl, dass die Sauce an der Pasta haften bleibt.""Nein, ein Biss genügt. In der Mitte sollte ein kleiner weißer Punkt sichtbar bleiben. Dann ist die Pasta perfekt al dente gekocht.""Niemals! Damit spült man die Stärke von der Pasta ab. Diese ist nötig damit die Sauce an der Pasta haftet. Die Sauce verhindert das Zusammenkleben. Austrocknen der Oberfläche führt zum Kleben.""Das ist ein Schweizer Ding. Schmeckt gut, ist aber nicht klassisch.""Natürlich, wer so lange Erfahrung und Tradition hat, macht die beste Pasta. Und die spannendsten Formen noch dazu. Schade, dass bei uns nicht alle so bekannt und gängig sind.""Der Großteil der Pasta ist vegan, da bei der klassischen Herstellung lediglich Hartweizengrieß und Wasser verwendet wird. Eier kommen eher selten zum Einsatz, ist aber je nach Marke unterschiedlich. Barilla, zum Beispiel, bietet ein sehr breites Sortiment an veganer Pasta, da ohne Ei – alle ihre Spaghetti No. 5 sind vegan. Sowie auch deren Pasta aus Hülsenfrüchten (Kichererbsen, Linsen). Bei gefüllter Pasta ist dies aber schon oft der Fall, dass sie nicht vegan sind, denn die meisten enthalten Eier.""Frisch gekocht ist immer am besten. Wenn es Reste gibt, können die ohne weiteres in der Pfanne aufgewärmt werden. Auch frische Pasta wird zum Teil in der Pfanne gebraten. Und geben wir es zu, gebratene Spaghetti mit der Sauce schon dran, gehört zu jeder Kindheitserinnerung.""Es ist wie immer eine Frage vom Maß. Grundsätzlich empfiehlt es sich lieber einen guten Teller Pasta zu essen, anstelle anschließend dem Heißhunger hinterher zu rennen. Auch bei der Sauce kann man variieren, denn diese ist meist entscheidend. Ob Gemüse, ein einfaches Tomatensugo oder eben eine kalorienreiche Gorgonzolasauce. Pasta ist enorm vielfältig und abwechslungsreich.""Bitte nicht. Nehmt lieber einen genug großen Topf.""Spaghetti werden mit der Gabel aufgedreht. Wer Spaghetti schneidet, kommt in die Pasta-Hölle.""Ganz einfach: Spaghetti Napoli."