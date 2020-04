"Wildecker Herzbube" will auf der Bühne sterben

Die Fans der "Wildecker Herzbuben" zittern um ihre Idole. Gesundheitliche Probleme könnten das Ende des Kult-Duos bedeuten.

Not-Operation am "Herzilein"

Lebenswandel und "Promi Big Brother"

Unter Volksmusik-Fans genießen die beiden "Herzilein"-Sänger Wilfried Gliem (73) und Wolfgang Schwalm (65) absoluten Kult-Status. Umso erschüttender die Meldung, dass der Jüngere der "Wildecker Herzbuben" schwer krank ist und es keine Aussichten auf Heilung gibt ("Heute" hat berichtet) . Doch auch Wilfried Gliem leidet an chronischen Herzproblemen.Der "Herzilein"-Star hat schon seit Jahren mit einer Herzschwäche, im Fachjargon Herzinsuffizienz, zu kämpfen. Der heute 73-Jährige musste sich schon mehreren Operationen unterziehen. "Ich hatte Herzschmerzen und Herzstechen. Körperliche Betätigungen fielen mir zunehmend schwerer", erinnert er sich im Interview mit news.de Mit Herz-Schmerzen und einem auffälligen EKG wurde Gliem vor rund vier Jahren in die Klinik eingewiesen - Not-OP. Schon zum zweiten Mal wurde ihm dabei ein sogenannter Stent eingesetzt, der dafür sorgt, dass die Herzgefäße nicht verstopfen.Dass es ihm mittlerweile viel besser geht und er 2015 sogar bei der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" mitmachen konnte (siehe Video), verdankt er nicht nur den Operationen und der medikamentösen Therapie. Der 73-Jährige hat auch seinen Lebenswandel komplett umgestellt. Keine Zigaretten, kein Alkohol - dafür ausreichend Schlaf, Sport und gesunde Ernährung.Seit 2016 ist er Testimonial der Kampagne "Der Schock fürs Herzilein" des Wiener Vereins "Puls - Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes" Dennoch: Gesundheitskontrollen beim Arzt gehören zu Gliems Alltag. Schließlich lebt er dafür, auf der Bühne zu stehen und mit seinem Partner Wolfgang "Herzilein" anzustimmen. Wenn es nach ihm geht, soll das auch noch lange so weitergehen: "Vielleicht sterbe ich ja irgendwann auf der Bühne, es wäre nicht der schlechteste Tod."Ob die "Wildecker Herzbuben" jedoch jemals wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden, ist aufgrund Wolfgangs schwerer Erkrankung derzeit mehr als fraglich. Auf der Facebook-Seite der beiden findet sich für 2020 kein Veranstaltungs-Eintrag.