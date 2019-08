"Wir tun alles, um Nora nach Hause zu bringen"

In Malaysia wird die fieberhafte Suche nach einer verschwundenen 15-Jährigen fortgesetzt. Nun haben Ermittler Fingerabdrücke gefunden.

Noras Tante: "Wir müssen die Hoffnung bewahren"

Nur einen Tag nach ihrer Ankunft in der Ferienanlage in Malaysia ist die 15-jährige Nora Quoirin aus London spurlos verschwunden. Ihr Zimmer war leer, die Fenster standen offen. Vorerst hatte die Polizei keine Hinweise, dass Drittpersonen mit dem Verschwinden der Irin zu tun haben könnten. Das Mädchen hat Lernschwächen und ist in seiner Entwicklung etwas zurückgeblieben.Doch nun, am fünften Tag der Suche, haben die Ermittler eine neue Spur: In der Unterkunft wurden fremde Fingerabdrücke gefunden, schreiben britische Medien. Diese würden nun untersucht. Gefunden wurden die Abdrücke an einem offenen Fenster einer Halle, nicht jedoch im Zimmer, das sich Nora mit ihren beiden Geschwistern teilte, schreibt die "Dailymail" Noras Familie gibt die Hoffnung nicht auf. In einer Stellungnahme bedankt sich Noras Tante für die breite Unterstützung. "Wir müssen die Hoffnung bewahren. Nora wird noch immer vermisst und sie ist sehr verletzlich. Wir müssen alles tun, was wir können, um sie nach Hause zu bringen."Die Polizei hat rund 20 Leute befragt. Sie glaubt nach wie vor, dass sich Nora noch in der Nähe der Ferienanlage befindet. Rund 200 Menschen sind rund um die Uhr an der Suche beteiligt.(jd/20 Minuten)