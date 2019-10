"WoW" feiert Geburtstag und du kannst gewinnen

Das erfolgreichste Online-Rollenspiel geht bald in sein 16. Jahr. Aus diesem Anlass verlost "Heute.at" eine Jubiläums-Edition.

Am 23. November feiert der Online-Rollenspiel-Gigant World of Warcraft, kurz "WoW", seinen 15. Geburtstag. Neben der Veröffentlichung von World of Warcraft Classic , einer Version des Games für Nostalgiker, erfreut Entwickler Blizzard Enterteinment die Fans mit der 15th Anniversary Collector's Edition.Die Box richtet sich an eingefleischte Fans des Franchise und enthält daher nicht das Hauptspiel, sondern 30 Tage Spielzeit.Zusätzlich gibt es aber eine 25 Zentimeter hohe Statue des Feuerfürsten Ragnaros, einen Pin im Onyxia-Design, ein Mauspad mit der Karte des Fantasy-Reiches Azeroth und mehrere Kunstdrucke. Obendrauf gibt es Alabaster-Reittiere für die eigenen Helden im Spiel.Um das Jubiläum zu feiern, verlosteine World of Warcraft 15th Anniversary Collector's Edition.