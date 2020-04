Feuerwehr rettet in Ramsau Kater von Baum

Ein Stubentiger aus Ramsau hat seine eigenen Kletter-Künste wohl etwas überschätzt. Den Baum hinauf ging es sehr schnell, hinunterhelfen mussten ihm dann die Florianis.

Höher und immer höher wollte ein Kätzchen in Ramsau (Bezirk Lilienfeld). Der Stubentiger kletterte einen Baum hinauf, soweit, bis er sich nicht mehr alleine hinunter traute. So musste die Freiwillige Feuerwehr Ramsau ausrücken und kam dem verirrten Vierbeiner zu Hilfe.Nach oben klettern ist leichter, als hinunter. Das musste auch das Kätzchen lernen. Da ist Hilfe sehr willkommen. Die Schiebe-Leiter, die von den Einsatzkräften an den Baum zur Rettung gelehnt wurde, war allerdings immer noch nicht lang genug, um die Katze zu erreichen."Nur durch beherzte "Mietz-Mietz"-Zurufe der Kameraden konnte die Katze all ihren Mut zusammenfassen und langsam in die Arme ihres Retters klettern", heißt es seitens der Florianis. Mit einem glücklichen Schnurren des Kätzchens konnte der Einsatz beendet werden.