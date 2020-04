1.012 Erkrankte in NÖ – Zahlen gehen zurück

Die Zahlen der am COVID-19 Infizierten in Nö gehen zurück. Allgemeine Entwarnung bedeutet das aber nicht.

Langsam, aber doch gehen die Zahlen der Corona-Erkrankten zurück: Die Zahlen vom Gesundheitsministerium weißen in NÖ 1.012 (Stand 9.00 Uhr) aktuell Corona-Kranke aus, am Mittwoch waren es noch 1.120 - also 108- Erkrankte weniger in nur 24 Stunden. Das ist positiv, darf aber nicht als Entwarnung gewertet werden.Österreichweit die meisten Corona-Fälle hat Wien mit 1.468, gefolgt von Tirol mit 1.166 COVID-19 Infizierten. Niederösterreich bleibt wie bereits am Mittwoch auf Platz drei in der Bundesländer-Statistik. In Wien stiegen die Zahlen leicht an, die Infektionen in Tirol gingen, wie in Niederösterreich zurück. Das Bundesland mit den niedrigsten Werten an Erkrankten ist das Burgenland mit 124, gefolgt von Kärnten mit 125 Corona-Kranken.In Ganz Österreich sind laut dem Dashboard des Gesundheitsministeriums aktuell 5.844 Menschen an Corona erkrankt. Die Zahl der in Österreich je positiv getesteten Personen stieg aktuell auf 14.382 an, insgesamt wurden inzwischen 156.801 Tests durchgeführt.769 Menschen werden in Krankenhäusern betreut, davon liegen 232 auf der Intensivstation. 4.843 bestätigte Fälle sind bekannt, die keine Betreuung in Spitälern benötigen. In Niederösterreich sind bereits 1.315 wieder vom Virus genesen, 43 daran verstorben.