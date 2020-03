1.163 Corona-Infizierte in Niederösterreich heute

Aktuell wurden in Österreich nun 7.712 bestätigte Fälle gemessen. Tirol hat nach wie vor die meisten Erkrankten mit 1.801 Fällen, in Niederösterreich sind es 1.163.

Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen steigt in Niederösterreich, wie im Rest Österreichs, leider weiterhin an: Im Vergleich zu gestern sind 95 bestätigte Fälle hinzugekommen. Von gestern Vormittag 1.068 bestätigten Fällen, auf inzwischen 1.163 (Stand 9.00 Uhr) in Niederösterreich. Jedoch stiegen die Zahlen im Vergleich zum Vortag, nämlich von 799 auf 1.068 – um einiges weniger rasch an.Österreichweit ist im Vergleich zu gestern, die Zahl der Hospitalisierungen leicht zurück gegangen, die Zahl der am Virus Verstorbenen von 58 auf 68 angestiegen. Von 744 im Krankenhaus betreuten, sind 135 auf Intensivstationen. In Niederösterreich sind es 127, 18 davon auf einer Intensivstationen. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-fur-wien-uber-1-000-infizierte--40383749