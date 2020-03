1.386 Corona-Fälle in Niederösterreich

Fälle stiegen in Niederösterreich wieder an.

1.386 COVID-19-Fälle gab es Montagfrüh in NÖ, Sonntagfrüh waren es noch 1.278 gewesen.

1.386 COVID-19-Fälle gab es Montagfrüh in NÖ (Stand: 8 Uhr), Sonntagfrüh um 9 Uhr waren es noch 1.278 gewesen Das bedeutet wieder einen Anstieg um über 100 Fälle, jetzt ist man aber im einstelligen Bereich, wo man seitens des Gesundheitsministers hinwollte, was die Zuwachsrate betrifft. Diese betrug in NÖ 8,45 Prozent.Die meisten offiziellen Fälle gibt es im Bezirk Amstetten (160), gefolgt vom Bezirk St. Pölten-Land (139) und Neunkirchen (111).In der Landeshauptstadt direkt gab es Montagfrüh 49 Fälle, in der Stadt Wr. Neustadt 20.