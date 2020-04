1.835 Corona-Infizierte in NÖ, Gmünd Schlusslicht

60 Neu-Infizierte seit gestern in Niederösterreich. Aktuell gelten 403 Menschen in NÖ als genesen, 34 sind bereits am Virus gestorben.

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankten von gestern Vormittag 1.775 auf inzwischen 1.835 (Stand 9.Uhr) angestiegen . Darunter befinden sich 203 in Behandlung in Krankenhäusern, 43 davon auf Intensivstationen. Bundesweit werden 1.074 Infizierte in Krankenhäusern versorgt, 245 liegen davon auf Intensivstationen (Zahlen vom 3.4.2020, 9.30 Uhr).Die Zahl der österreichweit durchgeführten Covid-Tests beträgt 98.343. Davon waren 11.544 positiv. Innerhalb von Niederösterreich, bleibt der Bezirk Amstetten mit 209 Infizierten jener Bezirk, mit den meisten an Covid-19 Erkrankten, gefolgt von St. Pölten mit 206 (Stand 9.Uhr).Gmünd hat bisher nur 6, Waidhofen an der Thaya 14 (Stand 9.Uhr) bestätigte Fälle. Inzwischen 403 Menschen in Niederösterreich wieder genesen, und 34 Personen an Covid-19 verstorben.