1.890 von 2.533 Erkrankten in NÖ sind wieder gesund

Weiter ein positiver Trend bei den offiziellen Corona-Zahlen: In der vergangenen 24 Stunden verzeichnet Niederösterreich lediglich 14 neue Fälle.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Freitag (8 Uhr) im Vergleich zum Vortag um 14 auf 2.533 erhöht.Davon gelten nach Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes 1.890 Personen (+49 gegenüber dem Vortag) als genesen. Das Bundesland hält damit bei 643 aktive Fällen.In den vergangenen 24 Stunden gab es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Die Anzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen in Niederösterreich beträgt nun 89 Personen. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich auf 22.572.