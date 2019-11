1. Bierhotel Europas eröffnet in Schottland

In Schottland hat das erste Craftbeer-Hotel Europas eröffnet. Durstig wird man hier nicht: Alles steht im Zeichen des Biers.

Neben den zahlreichen einzigartigen Naturspektakeln hat Schottland nun eine weitere Attraktion. Denn dort eröffnet das erste Bierhotel Europas.Geschaffen wurde die Unterkunft von einer Craftbeer-Brauerei namens "BrewDog". Deswegen erhielt das Hotel auch den Namen "DogHouse Hotel". Es ist nicht das erste Projekt der Brauerei. Ihnen gehört auch das erste Bierhotel der Welt, das sich in Ohio befindet.Hier wurde das Thema bis ins kleinste Detail umgesetzt: Jedes Zimmer mit einem eigenen Zapfhahn ausgestattet. Bierdusche wird hier wörtlich genommen. In jeder Dusche gibt es eine Minibar voller Bier. Der Gast kann ein Drei-Gänge-Bierfrühstück wählen. Es gibt mehrere Biersorten, einen Bier-Kühlschrank, ein Bier-Museum, Bier-Bücherei und sogar eine Bier-Schule im Hotel.Für 88 Euro pro Nacht kann man das modern eingerichtete Zimmer buchen. Die Mitnahme von Haustieren ist erlaubt und gratis. Diese werden verpflegt - in dem Fall nicht mit Bier.Die Brauerei, die sich 20 Kilometer entfernt befindet, bietet eine Besichtigung mit Verkostung an.