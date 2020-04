Corona-Ausbruch in zehn Wiener Heimen

Die Wiener Pensionisten-Heime befinden sich im Krisenmodus. In zehn von 30 Häusern wurden Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Keine Daten über Verstorbene

Wiens Seniorenheime befinden sich derzeit im Krisenmodus. In den Häusern des Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser, dem größten Heimträger Österreichs, wurden Corona-Tests durchgeführt. Das Ergebnis: In zehn der 30 Häuser sind Bewohner am neuartigen Virus erkrankt.Der erste positive Fall trat am 15. März, zwei Tage nach dem die Einrichtungen für Besucher gesperrt wurden, auf. Er betraf eine 94-Jährige, die wenige Tage später verstarb. In den 30 Häusern leben rund 8.600 Pensionisten. Gegenüber "Wien heute" gibt Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratoriums, an, dass es derzeit 17 bestätigte Fälle und eben so viele Verdachtsfälle gebe.Wie viele Personen verstorben sind, weiß Graumann nicht. "Weil wir keine Informationen aus den Krankenhäusern bekommen. Im Laufe der Verlassenschaftsabhandlungen kommen dann unter Umständen die Entlassungsbriefe von den Angehörigen, aber sonst wissen wir das nicht" erklärt sie.Auch Mitarbeiter wurden bereits getestet. Insgesamt wurden von den rund 4.500 Mitarbeitern 340 getestet, davon um die 20 positiv. Ein Problem ist die Versorgung mit Schutzmasken. Viele Bewohner und auch Angehörige würden diese einfordern, wodurch sich die Stückzahl rasch veringere. "18.000 Masken reichen für knapp eine Woche", gibt Graumann zu bedenken. Ohne Lieferung würden aktuelle Bestände noch für die nächsten beiden Wochen reichen.Positive Nachrichten gibt es hingegen vom Krankenanstaltenverbundes (KAV). In den zehn vom KAV geführten Pflegewohnhäusern gibt es bei den rund 3.000 Bewohnern keinen einzigen positiven Corona-Fall. Lediglich bei den ebenfalls rund 3.000 Mitarbeitern gibt es "einzelne positive getestete". Der KAV spricht von "wenigen Freistellungen" im Zusammenhang mit dem Coronavirus.