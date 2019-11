Wir verlosen 10 x die Linzer Torte in der Dose

Das neue Dosen-Design ist raus, die Linzer Torte gibt es wieder in einer neuen Special Edition! "Heute" verlost 10 Linzer Torten in der Dose. Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Gestaltet wurde die Dose heuer von Künstlerin Veronika Merl. Wir berichteten. Vor acht Jahren ist die in Schweden geborene Künstlerin nach Linz gekommen, hat sich sofort in die Stahlstadt verliebt.Ihre Liebe zur oberösterreichischen Landeshauptstadt hat Merl auch in das Design der Dose des Linzer Kulturguts gepackt. Drauf zu sehen ist unter anderem das Schlossmuseum, die Voest und das Salzamt.Mitkannst du eine von 10 Linzer Torten in der Dose gewinnen.Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, warum die Linzer Torte in der Dose unbedingt an dich gehen sollte.Hier kommst du direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.