Linzer Torte hat eine neue Dose verpasst bekommen

Es gibt sie wieder! Die Linzer Torte in einer neuen Special Edition – einer neuen Kult-Dose. Heuer designed von Künstlerin Veronika Merl.

Limited Edition

Die Linzer Torte gilt als die älteste nach einer Stadt benannten Mehlspeise. Bereits 1653 wurde sie erstmals schriftlich erwähnt. Wer sie erfunden hat, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Das älteste Rezept stammt aus einem mehr als 350 Jahre alten Kochbuch. Dieses enthält bereits zu diesem frühen Zeitpunkt vier verschiedene Rezepte zur Linzer Torte/zum Linzer Teig, was die allgemeine Beliebtheit und die weite Verbreitung des Backwerks in der Barockzeit widerspiegelt.



Im Gegensatz zu den jüngeren Rezepten wurde damals der Teig für die Linzer Torte stets mit Butterschmalz zubereitet, in den dann noch ein Butterziegel eingearbeitet wurde. Außerdem wurde die Torte als Schüsseltorte zubereitet. Sie wurde also in einer (silbernen) Schüssel – ähnlich den heutigen Pasteten – mit Fruchtfülle und einem Gitter darüber gemacht. Gewürze wurden nur einmal verlangt – in einem gut gewürzten Gitter. Dafür gehörten die Mandeln schon damals zu jedem Linzer-Torten-Rezept.



(Linz Tourismus)

Sie ist Kult und seit 2015 auch in der Dose erhältlich (siehe Bildergalerie oben). Die Linzer Torte gibt es auch heuer wieder in einer neuen Special Edition. Die Dose zum Mehlspeisen-Klassiker für das Jahr 2020 hat Künstlerin Veronika Merl gestaltet.Vor acht Jahren ist die in Schweden geborene Künstlerin nach Linz gekommen. Was sie an Linz besonders schätzt? "Ich genieße das kulturelle Angebot, die umliegenden, grünen Hügel, die mächtige Donau mit ihren Ufern und den Hafen. Die kurzweiligen Wege mit dem Rad, die netten Gassen und die zahlreichen Gastgärten". Diese Atmosphäre wollte sie auch mit ihrem Motiv einfangen.Auf der Dose zu sehen ist unter anderem das Schlossmuseum, die Voest und das Salzamt.Die Linzer Torte in der Dose ist auf 8.000 Stück limitiert und bereits seit September erhältlich. "Sie kommt gut an, ist mittlerweile schon zum begehrten Sammlerstück geworden", so Tourismus-Chef Georg Steiner, bei der Präsentation der neuen Linzer-Torte in der k.u.k. Hofbäckerei.Die neue Jahresedition 2020 gibt's in folgenden sechs ausgewählten Konditoreien und Bäckereien in Linz zu kaufen: Das Bruckner Kaffeehaus (Hauptplatz 17) k.u.k. Hofbäckerei (Pfarrgasse 17 und Hofgasse 3)Confiserie Isabella (Landstraße 33)Marc Chocolatier (Harrachstraße 4)