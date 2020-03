Schon 101 Polizisten mit dem Coronavirus infiziert

Von den rund 9.400 infizierten Personen in Österreich, sind 101 Polizeibeamte. Je ein Drittel verteilt sich dabei auf Tirol und Niederösterreich. Das restliche Drittel verteilt sich auf die übrigen Bundesländer.

Stichproben im Polizeidienst

Schutzmasken ab Mittwoch

Laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben sich bisher 101 Polizeibeamte mit dem Coronavirus infiziert. Ein Drittel entfällt dabei auf Tirol, eines auf Niederösterreich. Die restlichen Fälle verteilen sich auf das übrige Bundesgebiet. Neben den bestätigten Fällen befinden sich derzeit auch insgesamt 933 Beamte in Isolierung.Entsprechend groß ist das Interesse seitens des Innenministeriums auch an Schnelltests. Denn "rasche Antikörpertests" können laut Nehammer Klarheit über eine Infektion geben. Das sagte Nehammer am Montag bei der Pressekonferenz der Regierungsspitze.Bei insgesamt "knapp 30.000 Polizisten" im Einsatz halte sich die Infektionsrate in Grenzen". Dennoch mussten mittlerweile auch Polizeischüler im dritten oder vierten Semester, die schon über Praxis im Dienstbetrieb auf der Straße verfügen,in die Einsatzpläne mit einberechnet, sie sind teilweise auch schon in Polizeiinspektionen im Einsatz, sagte Nehammer bei.Auf die zuletzt öfter vorgetragene Kritik, dass sich Polizisten in größeren Gruppen bewegen würden, sagt Polizeisprecher Daniel Fürst, dass dies dienstlich nicht anders möglich sei. In der Bundeshauptstadt betrifft es primär Beamte der Bereitschaftseinheit, die "immer zu fünft, manchmal auch zu sechst" unterwegs sind. Grundsätzlich würden sich die Beamten allerdings bemühen den Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.Polizisten gehören neben medizinischen Personal und Mitarbeitern in Supermärkten zu jener wesentlichen Gruppem, bei denen es künftig vermehrt Stichprobenkontrollen geben soll.Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Polizei muss ab Mittwoch in der Öffentlichkeit Schutzmasken tragen. Nehammer versicherte, dass ausreichend Masken lagernd sind.Künftig werden nicht nur die Fußstreifen mit Masken unterwegs sein, generell würden alle Amtshandlungen nur noch mit Mund- und Nasenschutz durchgeführt. So wolle die Polizei mit gutem Beispiel vorangehen, so Nehammer.