104-Jährige hat das Coronavirus besiegt

Zwei Weltkriege und nun auch zwei Pandemien – Ada Zanusso hat in ihren 104 Lebensjahren schon viel mitmachen müssen. Jetzt hat die rüstige Italienerin sogar das Coronavirus besiegt.

"Ihre Genesung ist eine große Freude"

Der Erste Weltkrieg hatte gerade ganz Europa ins Chaos gestürzt als 1918 die Spanische Grippe ausbrach und zu einer Pandemie wurde. Das Virus breitete sich rasant unter der damaligen Weltbevölkerung aus. Zwischen 27 und 50 Millionen (laut manchen Schätzungen bis zu 100 Millionen) verloren durch die Spanische Grippe ihr Leben – um ein Vielfaches mehr als in den Kriegsjahren zuvor. Ada Zanusso (104, Geburtsjahr 1916) aus Norditalien hat all das er- und überlebt – und jetzt sogar die Corona-Pandemie besiegt."Anfang März war es schlimm, sie hatte Fieber und musste sich übergeben", erinnert sich einer der Söhne der gebürtigen Venezianerin, Giampiero, gegenüber "La Repubblica" . Wegen des Besuchsverbot konnte er seine Mutter nur bei den täglichen Videoanrufen sehen. Die Symptome ließen alle Alarmglocken schrillen: "Ich habe gleich vermutet, dass es Corona ist, da es in demselben Seniorenheim bereits mehrere Infektionen gegeben hatte."Am 17. März wurde schließlich ein Corona-Test in ihrer Wohnung in einem Seniorenheim in der Region Biella brachte das Schockergebnis: positiv – für bisher rund 16.000 Italiener das Todesurteil. Auch in dem Wohnheim der Zanussos in der Region Biella kamen in den letzten Wochen zwanzig ihrer Nachbarn und Mitbewohner an der Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben. Doch der rüstigen 104-Jährigen ging es da bereits wieder besser, sie überstand auch diese Krise."Eine Woche lang machte ich mir große Sorge", schildert Giampiero weiter. Doch bevor das Testergebnis feststand schien seine Mutter schon über dem Berg zu sein. "Paradoxerweise war meine Sorge bereits verschwunden, als ich erfuhr, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war.""Sie kann schon aufstehen und sich selbst auf einen Stuhl setzen. Und sie hat nichts von ihrer Klarheit und Intelligenz verloren. Ihre Genesung ist eine große Freude und eine Belohnung für alle, die sich in diesen schwierigen Tagen um sie gekümmert haben", wird die behandelnde Ärztin Carla Furno Marchese in einem Bericht von "Il Riformista" zitiert. Die Medizinerin ist sich sicher, dass Ada Zanusso eine der, wenn nicht sogar die älteste Person auf diesem Planeten ist, die eine Infektion mit Sars-CoV-2 überlebt hat.