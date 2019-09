13-Jährige in Wiener Bad sexuell missbraucht

Das Mädchen soll von einem 19-Jährigen unsittlich berührt worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ein 19-jähriger Türke wurde am 29. September 2019 wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch Unmündiger in Wien vorläufig festgenommen.Der Teenager steht im Verdacht, ein 13-jähriges Mädchen in einem Wiener Bad unsittlich berührt zu haben. Das Opfer wandte sich nach dem Vorfall an eine unbeteiligte Person und die Polizei wurde verständigt.Bei der Einvernahme soll sich der 19-Jährige geständig gezeigt haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Das teilt die Landespolizeidirektion Wien am Montag mit.