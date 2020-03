13 Spiel-Ideen, um Kinder zu Hause zu unterhalten

Die geplanten Schulschließungen könnten Eltern vor eine besondere Herausforderung stellen. Wir haben Spiel-Tipps, die nichts kosten und auch Indoor für Bewegung sorgen.

1 Verstecken

2 Blickduell

3 Ich sehe was, das du nicht siehst

4 Riechen, Schmecken, Fühlen

5 Charakter erraten

6 Gemeinsames Malen

7 Collage kleben

8 Schneeballpusten

9 Schiffe versenken

10 Erbsen zählen

11 Lebende Leinwand

Spiele mit Bewegung

12 Hindernisparcours

13 Schatzsuche

Sie wollen sich bewegen und sind schnell gelangweilt: Wenn demnächst Österreichs Schulen und Kindergärten wegen des Coronavirus geschlossen werden, stehen viele Eltern nicht nur in Bezug auf die Betreuung, sondern auch hinsichtlich der Unterhaltung ihrer Kinder vor einer Herausforderung. Dabei gibt es gerade zu Hause eine Vielzahl an Möglichkeiten ohne Bildschirm, die sogar für Bewegung sorgen - und nicht einmal etwas kosten.Hier kommen unsere Top 10 Tipps für Spiel, Spaß und Unterhaltung in den eigenen vier Wänden:Hier gibt es zwei Varianten:Variante 1: Ein Spieler schaut ein und zählt bis beispielsweise 10. Die anderen verstecken sich inzwischen und müssen nun von dem Spieler, der gezählt hat gefunden werden.Variante 2: Ein Spieler versteckt sich, während die anderen nicht schauen dürfen. Der Spieler, der den Versteckten findet, ist als nächster dran.Zwei Spieler setzen sich im Abstand von etwa einem Meter gegenüber und schauen sich gegenseitig in die Augen. Wer als erster Lachen muss, hat verloren.Die Spieler stellen sich abwechselnd die Aufgabe, Gegenstände in der Umgebung herauszufinden, die durch einen Satz nach dem Schema "Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist..." beschrieben werden. Dabei kann der Gegenstand bis zum Erraten durch einen Mitspieler durch die Nennung immer weiterer Eigenschaften zunehmend genauer beschrieben werden. Der ratende Spieler darf dann als nächstes einen zu erratenden Gegenstand auswählen.Hier ist Vertrauen gefordert: Der Kandidat schließt die Augen und muss erriechen, erschmecken oder ertasten was gereicht wird. Hier bitte unbedingt die Geschmacksgrenzen beachten!Ein Spieler denkt sich eine berühmte Person oder einen anderen Charakter aus und der Rest muss ihn mit Ja- oder Nein-Fragen erraten.Alle malen gemeinsam ein Bild entsprechend einer vorgegebenen Aufgabe. Eine Aufgabe könnte z.B. sein, dass jeder Maler ein Stockwerk eines Wolkenkratzers malen muss und jede Etage dabei keiner anderen ähneln darf.Alle kleben eine Collage aus lauter kleinen Sammelsurien, z.B. Köpfen, Tieren, Utensilien, die aus Zeitschriften ausgeschnitten wurden.Markiert eine Rennstrecke, und baut Hindernisse auf.Jeder Spieler bekommt einen Strohhalm und einen Wattebausch (als Schneeballersatz). An der Startlinie geht immer einer auf alle viere, steckt den Strohhalm in den Mund und legt den Wattebausch vor sich. Nach dem Startsignal bewegt der Sportler den Wattebausch durch den Parcours, indem er durch den Strohhalm pustet. An der Ziellinie die Zeit stoppen. Der schnellste Puster gewinnt.Dazu braucht es lediglich Papier und Stifte. Jeder Spieler fertigt sich zwei Pläne aus je 10 x 10 Kästchen: die 10 Zeilen, werden mit den Buchstaben A bis J versehen, die 10 Spalten durchnummeriert von 1 bis 10. Der eine Plan ist für die eigenen Schiffe, der zweite um darin die Schüsse auf den Gegner zu markieren.Jeder Spieler verfügt über folgende Schiffe:1 Flugzeugträger (6 Kästchen)1 Kreuzer (4 Kästchen)2 U-Boote (3 Kästchen)2 Torpedoboote (2 Kästchen).Um die Schiffe zu platzieren, umrahmt jeder Spieler, ohne dass sein Gegenüber es sieht, die dem Schiff entsprechende Kästchenanzahl in seinem Plan. Achtung: die Schiffe dürfen nur waagrecht oder senkrecht aufgestellt werden, nicht diagonal!Die Schlacht beginnt. Jeder Spieler nennt ein Kästchen im Plan seines Gegners (z.B. A1, J8, usw.). Der Gegner antwortet mit "Wasser", wenn auf diesem Feld keins seiner Schiffe eingezeichnet ist; mit "Treffer" wenn auf dem Feld ein Schiff eingezeichnet ist und mit "versenkt", wenn das letzte Feld eines Schiffes genannt wurde. Solange ein Spieler trifft, darf er weiter auf die Kästchen seines Gegners schießen. Verfehlt er sein Ziel, ist der andere Spieler an der Reihe. Gewonnen hat der Spieler, der alle Schiffe seines Gegners als erstes versenkt hat.In die Mitte des Tisches kommt die Schüssel mit Erbsen. Alle Spieler bekommen einen Strohhalm und einen Teller und positionieren sich so am Tisch, dass sie die Schüssel erreichen. Dann gibt es das Startsignal und jeder Spieler muss versuchen, mit seinem Strohhalm Erbsen aus der Schüssel zu fischen und auf seinen Teller zu befördern. Dafür müssen die Erbsen mit dem Trinkhalm angesaugt werden. Ist die Zeit um (z.B eine Minute), wird gezählt: wer hat die meisten Erbsen auf seinem Teller? Der ist der Gewinner!Ein Spieler malt mit dem Finger auf den Rücken des anderen ein Motiv, einen Buchstaben oder ein Wort. Errät es der Rücken-Spieler, darf er als Nächster malen.Es werden verschiedene Gegenstände als Hindernisse aufgestellt, die die Kleinen überwinden müssen. Diese können sein: Ein auf dem Boden liegendes Seil oder Faden zum Balancieren, über oder durch Stühle krabbeln, sich um Tischbeine schlängeln, unter großen Decken hindurchkriechen und vieles mehr.Dabei wird etwas im Haus oder in der Wohnung versteckt und anschließend eine Karte von den Räumlichkeiten auf einem Blatt aufgezeichnet. Durch Hinweise und Rätsel, die beispielsweise in Form kleiner Papierschnipsel ebenfalls an verborgenen Stellen ausgelegt werden und so immer zum nächsten Hinweis führen, muss das Kind nun herausfinden, wo sich der Schatz befindet.Spiele, die nichts kosten