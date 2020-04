130.000: Jeder im Alters-Heim soll getestet werden

Jetzt wo einiges geöffnet hat, sollen die Tests noch schneller werden und zudem ausgeweitet: Im Altersheim sollen ALLE getestet werden. Die Polizei will bei der Ausforschung von Kontakten helfen.

Die derzeitige Phase 2, wo viele Geschäfte wieder öffnen, läutet auch bei der Eindämmung der Krankheit eine neue Ära ein: "Containment 2.0" heißt sie und sie bringt vor allem Geschwindigkeit.Das kündigte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Donnerstag an. Da es mittlerweile weniger Verdachtsfälle gibt, die sich bei der Hotline melden und getestet werden müssen, kann man in Zukunft die Geschwindigkeit erhöhen.Mittlerweile melden sich "nur" noch 2.300 Menschen an der Hotline täglich, diese Zahl lag einst bei über 20.000. Das macht es möglich, nicht mehr nur Verdachtsfälle zu testen. Die Ergebnisse sollen bald innerhalb von 48 Stunden vorliegen.Zusätzlich zu den Verdachtsfällen darf auch der Arzt einen Tests anordnen, weiters werden Mitarbeiter im Pflegeberufen und Handelsberufen verstärkt getestet.Als vierte Testgruppe sollen nun - und das ist neu - sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Bewohnerinnen und Bewohner in Österreichs Pflegeheimen getestet werden. Eine Vollerhebung, das betrifft 130.000 Menschen. Das sei deshalb besonders wichtig, erklärt Anschober, weil diese Gruppe besonders gefährdet ist.Geschwindigkeit ist bei einer schrittweisen Öffnung besonders wichtig. Je schneller das Ergebnis da ist, desto besser kann man ein erneutes großes Ausbrechen der Krankheit verhindern.Dazu gehört das Testergebnis, aber auch die Ausforschung der Kontaktpersonen. Kriminalbeamte helfen dabei in Zukunft, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekanntgab. Die Polizei will hier aber keine Gesundheitsdaten bei sich speichern, diese bleiben weiterhin bei den zuständigen Behörden.