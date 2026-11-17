i Am 17. November 2026 wurde die gestohlene Glocke von einem Passanten in einem Straßengraben entdeckt. Sie war, abgesehen von der Holzverkleidung um die Glocke herum, unbeschädigt. Royal Canadian Mounted Police in Manitoba Überraschende Wende Unbekannte stehlen 130-Kilo-Glocke direkt aus Kirchturm In Kanada wurde eine 120 Jahre alte Schweizer Kirchenglocke gestohlen. Die Polizei vermutet, dass sie als Schrott eingeschmolzen werden soll. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gestohlene Kirchenglocke stellt die Polizei in Kanada vor ein Rätsel. Diebe haben die mehr als 130 Kilo schwere Glocke aus dem Glockenturm der Herz-Jesu-Kirche in Armstrong in der Provinz Manitoba entwendet.

Der hölzerne Glockenturm der ukrainisch-katholischen Kirche weist Beschädigungen auf. Wie und wann die schwere Messingglocke daraus entfernt wurde, bleibt unklar.

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Die Glocke trägt kunstvolle Verzierungen und hat nach Angaben der NZZ einen besonderen historischen Wert. Sie war 1906 aus der Schweiz nach Kanada importiert worden und läutete dort über ein Jahrhundert lang.

Für den Schrottpreis verkauft?

Die Ermittler gingen davon aus, dass die Täter die wertvolle Glocke nicht wegen ihrer Geschichte, sondern wegen ihres Materials gestohlen haben. Sie vermuten, dass jemand versuchen könnte, sie als Altmetall zu verkaufen.

Die Polizei hat bereits alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Gegend kontaktiert. Für die ukrainische Gemeinde in Armstrong ist der Verlust der historischen Glocke ein schwerer Schlag.

Der Fall nahm Frühmorgens am 17. November eine erfreuliche Wende: Passanten entdeckten die gestohlene Glocke in einem Straßengraben. Sie war unversehrt, nur das hölzerne Gehäuse rundherum war zerstört.