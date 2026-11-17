i Die kanadische Polizei sucht nach den Tätern. iStock 130 Kilogramm schwer Kirchenglocke gestohlen – Polizei steht vor Rätsel Ein dreister Coup sorgt in Kanada für Rätsel: Unbekannte haben eine 130 Kilogramm schwere Kirchenglocke aus einem Turm gestohlen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Kirchen-Coup in Kanada! Unbekannten Tätern ist es gelungen, eine 130 Kilogramm schwere Glocke aus dem Turm der Herz-Jesu-Kirche in Armstrong (Provinz Manitoba) zu stehlen.

Der Diebstahl lässt die Ermittler ratlos zurück: "Es ist derzeit völlig unbekannt, wie und wann die Glocke aus dem Turm entfernt wurde." Im Zuge der Tat wurde der mit Holz verkleidete Glockenturm jedenfalls beschädigt.

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Mögliches Motiv

Gegenüber dem Sender CBC sagte eine Polizistin, dass die Glocke aus Messing bestehe und kunstvoll verziert sei. Den Dieben dürfte es allerdings um das Material gegangen sein. Laut dem CBC-Bericht könnten die Täter daraus Geld gewinnen wollen.

Demnach könnten sie die Glocke, als Altmetall verkaufen wollen. Seitens der Polizei wurden vor diesem Hintergrund bereits alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Umgebung kontaktiert.

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Die historische Gesellschaft von Manitoba gab an, dass die Glocke bereits 1906 aus der Schweiz nach Kanada gebracht wurde. Ob die Ermittlungen der Polizei einen Erfolg bringen und sie wieder auftaucht, bleibt abzuwarten.