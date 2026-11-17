i Zwei russische Kampfflugzeuge sind in japanischen Luftraum eingedrungen. Symbolbild. iStock Neue Eskalation Russen-Jets dringen in japanischen Luftraum ein Am Dienstag sind zwei russische Militärjets in japanischen Luftraum eingedrungen. Die Jets wurden abgefangen, Tokio zeigt sich empört. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Japan erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland: Zwei Militärflugzeuge sollen am Dienstag in den japanischen Luftraum eingedrungen sein. Die Maschinen wurden in der Nähe der Insel Okinoshima gesichtet. Daraufhin stiegen sofort japanische Kampfjets auf, um die fremden Flugzeuge abzufangen.

Tokio reagiert: "Völlig inakzeptabel"

Laut 20 Minuten bestätigte Regierungssprecher Minoru Kihara, dass die beiden Flugzeuge am Dienstagmorgen im Südwesten des Landes in den Luftraum eingedrungen sind. Die japanische Luftwaffe reagierte rasch und warnte die mutmaßlich russischen Maschinen.

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"Die Verletzung unseres nationalen Luftraums durch russische Flugzeuge ist nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität unseres Landes, sondern auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit und völlig inakzeptabel", stellte Kihara klar. Japan hat deshalb über diplomatische Kanäle einen "sehr scharfen Protest" an Russland übermittelt.

Verhältnis zwischen Japan und Russland angespannt

Das Verhältnis zwischen Tokio und Moskau ist in den letzten Wochen ohnehin angespannt. Ein japanischer Journalist wurde in Russland unter Spionageverdacht festgenommen. Außerdem hat Moskau das Russland-Geschäft von Japan Tobacco unter staatliche Verwaltung gestellt.

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Auch Südkorea meldete am Dienstag einen Zwischenfall mit russischen Militärflugzeugen. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs drangen russische Maschinen in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone ein. Kampfjets wurden vorsorglich aufsteigen gelassen. Den eigentlichen Luftraum Südkoreas hätten die russischen Flugzeuge aber nicht verletzt. Die Luftverteidigungszone ist größer als der eigentliche Luftraum und wird aus militärischen Gründen überwacht.