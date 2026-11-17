i Teheran soll auch einen Angriff mit einer radioaktiven Bombe in Washington prüfen. istock Trump-Minister evakuiert Mit schmutziger Bombe! Iran soll Angriff auf USA planen US-Geheimdienste warnen vor möglichen Anschlagsplänen des Iran. Teheran soll auch einen Angriff mit einer radioaktiven Bombe in Washington prüfen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein möglicher Anschlag mit radioaktivem Material sorgt in Washington für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Nach Informationen des US-Senders CNN prüfen iranische Stellen offenbar verschiedene Angriffsszenarien gegen führende Vertreter der Regierung von Donald Trump. Auch der Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe in der US-Hauptstadt soll dabei eine Rolle spielen.

Sieben US-Beamte bestätigten dem Sender entsprechende Geheimdiensterkenntnisse. Laut zwei Informanten sollen sich die Überlegungen bereits auf bestimmte Schauplätze und mögliche Opfer beziehen. Bei einer schmutzigen Bombe wird radioaktives Material durch einen herkömmlichen Sprengsatz verteilt.

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Trump-Minister an sichere Orte gebracht

Die US-Behörden reagierten bereits mit verschärften Schutzmaßnahmen. Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Regierungsmitglieder, darunter Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, an gesicherte Orte gebracht. Auch Trump zeigte sich seltener in der Öffentlichkeit. Noch diese Woche will er nach Peking reisen.

Ob es tatsächlich zu einem Angriff kommen könnte, ist allerdings unklar. Laut CNN liegen keine Erkenntnisse über einen entsprechenden Befehl aus Teheran vor. Zudem bestehen innerhalb der US-Sicherheitsbehörden Zweifel, ob der Iran überhaupt die nötigen personellen Mittel für einen Anschlag in Washington besitzt.

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Iran dementiert Vorwürfe

Als möglichen Auslöser für die Überlegungen sehen Geheimdienstkreise den Krieg im Nahen Osten. Demnach könnte sich weniger die Fähigkeit des Iran zu einem Anschlag als vielmehr die Bereitschaft dazu verändert haben.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen wies die Anschuldigungen zurück. Teheran betrachte "den Einsatz chemischer Waffen unter allen Umständen als völlig illegitim" und weise "die in diesem Zusammenhang verbreiteten falschen und erfundenen Anschuldigungen kategorisch und unmissverständlich zurück".

Zu den konkreten Berichten über eine mögliche schmutzige Bombe nahm die Vertretung jedoch nicht ausdrücklich Stellung.