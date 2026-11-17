i ? Bahnverkehr unterbrochen Zug-Crash in Prag – mehrere Menschen schwer verletzt In Prag sind zwei Personenzüge kollidiert. Laut der Nachrichtenagentur CTK wurden Dutzende Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Zugunglück mitten in Prag sind am Dienstagmorgen Dutzende Menschen verletzt worden. Zwei Personenzüge stießen gegen 7.00 Uhr nahe dem Hauptbahnhof zusammen. Mehrere Personen erlitten schwere Verletzungen, zahlreiche weitere kamen mit leichteren Verletzungen davon. Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf einen Sprecher der Rettungskräfte.

Der Unfall ereignete sich auf einer Eisenbahnbrücke über der stark befahrenen Seifert-Straße. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten zum Großeinsatz aus. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

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Bahnverkehr unterbrochen

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Züge mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Einer der Züge kam aus Mlada Boleslav, der andere war kurz zuvor in Richtung Milovice aufgebrochen. Weshalb sich beide auf demselben Gleis befanden, ist noch unklar.

Verkehrsminister Ivan Bednarik bezeichnete den Zusammenstoß als "sehr ernstes Ereignis". Die genauen Hintergründe sollen nun untersucht werden.

Die betroffene Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden. Fernzüge wurden zu anderen Bahnhöfen umgeleitet, Fahrgäste konnten von dort mit der U-Bahn weiterfahren. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden dauern.