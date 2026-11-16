i Nach ihrem Sansibar-Urlaub entdeckte eine Serbin seltsame Linien am Fuß. istock Bewegte sich unter Haut Frau hat nach Traumurlaub plötzlich Parasiten im Fuß Nach ihrem Sansibar-Urlaub entdeckte eine Serbin seltsame Linien am Fuß. Ein Parasit bewegte sich unter ihrer Haut. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 19:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Parasit unter der Haut sorgte bei einer jungen Serbin für einen Albtraum nach dem Urlaub. Jovana hatte sich auf Sansibar mit einem sogenannten Hautmaulwurf infiziert. Besonders unangenehm: In einer Klinik wurde ihr geraten, einfach abzuwarten, bis der Erreger von selbst abstirbt.

Begonnen hatte alles mit einem roten Punkt am Fuß, den Jovana rund eine Woche nach ihrer Reise bemerkte. Zunächst vermutete sie einen Insektenbiss. "Nichts Schlimmes, dachte ich zumindest", erzählte sie auf TikTok.

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Doch die Hautveränderung wurde immer auffälliger. Die Rötung nahm zu, dazu kamen sichtbare Linien. Eine Dermatologin untersuchte die Stelle, konnte anhand eines Abstrichs aber nichts feststellen. Als sich die Linien weiter ausbreiteten, begann Jovana selbst zu recherchieren.

Klinik bestätigt Parasitenbefall

Im Internet fand sie schließlich Hinweise auf Larva migrans, einen Parasiten, der auch als Hautmaulwurf bekannt ist. In Novi Sad zweifelten Ärzte zunächst an ihrer Vermutung. Eine Klinik in Belgrad bestätigte später jedoch die Diagnose.

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"Dort sagten sie mir, dass sie Larva migrans nur aus Büchern kennen. Der Rat? Geh nach Hause und warte acht Wochen, so lange kann sie durchschnittlich in der menschlichen Haut leben", berichtete Jovana laut "Blick".

Die Larven können über verunreinigte Böden oder Strände in die Haut gelangen, etwa beim Barfußgehen. Dort hinterlassen sie juckende Rötungen und auffällige Gänge. Nach spätestens drei Monaten sterben sie im menschlichen Körper ab.

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Fuß schwillt nach Medikament stark an

Für Jovana war vor allem die Vorstellung belastend, dass sich etwas Lebendiges unter ihrer Haut bewegte. "Du weißt, dass du etwas Lebendiges im Fuß hast, das sich jeden Tag bewegt und Kanäle bildet, die du auf der Haut siehst. Es juckt, brennt, und der Kopf arbeitet auf Hochtouren", schilderte sie.

Schließlich griff sie zu einem Medikament. Danach schwoll ihr Fuß allerdings so stark an, dass selbst ihre Crocs nicht mehr passten.

Erst nach einem Jahr waren sämtliche Flecken verschwunden. Inzwischen hat Jovana das Erlebnis hinter sich gelassen: "Ich habe auch das überstanden", sagte sie.