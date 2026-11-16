i Der französische Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj. IMAGO/Bestimage Seit Monaten vor Ort Brisante Mission! Französische Soldaten in Ukraine Brisante Berichte über französische Soldaten in der Ukraine! Die Einsatzkräfte sollen sich bereits seit Monaten vor Ort befinden. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Französische Soldaten sollen sich bereits seit mehreren Monaten in der Ukraine befinden. Ihr Auftrag: ukrainische Streitkräfte auszubilden und französisches Militärgerät zu warten. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Die Mission soll unter dem Namen "Volia" laufen und von einem französischen General geleitet werden.

Wie der französische Sender RFI berichtet, verfügt der Einsatz über eine "leichte und anpassungsfähige Struktur". Auch die Nachrichtenagentur AFP bestätigte entsprechende Informationen. Demnach sei eine Rotation französischer Ausbilder in Frankreich, Polen und punktuell auch in der Ukraine Realität. Es handle sich allerdings ausdrücklich nicht um einen Kampfeinsatz. Der französische Generalstab äußerte sich laut AFP bisher nicht zu den Berichten.

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Wirbel um Einsatz

Der mutmaßliche Einsatz sorgt nun auch innenpolitisch für Diskussionen in Frankreich. Cédric Perrin, Vorsitzender der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung im französischen Senat, kritisierte, dass das Parlament offenbar nicht über die Entsendung informiert worden sei.

"Das ist eine Verpflichtung, die aus der Verfassung hervorgeht", sagte der Politiker der konservativen Republikaner gegenüber RFI. Seiner Ansicht nach hätte Präsident Emmanuel Macron das Parlament über den Auslandseinsatz französischer Soldaten informieren müssen.

Wartung von Caesar-Systemen und Mirage-Kampfjets

Der Einsatz in der Ukraine baut offenbar auf einer bereits seit 2023 bestehenden französischen Ausbildungsmission in Polen auf. Diese ist Teil einer EU-Mission zur Unterstützung der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Laut RFI dient sie nun auch als "Eingangstor" für französische Militärangehörige in die Ukraine.

Ein wesentlicher Grund für die Präsenz vor Ort ist dem Bericht zufolge die Wartung französischer Rüstungsgüter, die an die Ukraine geliefert wurden. Dazu gehören unter anderem die auf Lastwagen montierten Artilleriesysteme vom Typ Caesar sowie Kampfjets des Typs Mirage 2000.

Die Instandhaltung dieser Systeme erfordert spezielle Fachkenntnisse. Die französischen Streitkräfte hätten sich deshalb gegen den Einsatz ziviler Techniker entschieden. Als Begründung dafür wird der Kriegszustand in der Ukraine genannt.

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Nicht die einzigen europäischen Kräfte

Frankreich ist nicht das einzige Land, dessen Personal sich zur Unterstützung militärischer Ausrüstung in der Ukraine aufhält. Großbritannien hatte bereits im März mitgeteilt, dass britische Ingenieure vor Ort seien, um militärische Fahrzeuge zu reparieren.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" soll es sich dabei allerdings um ziviles Personal handeln, das im Auftrag des Verteidigungsministeriums tätig ist. Auch Großbritannien und Kanada hatten bereits vor dem russischen Angriff im Februar 2022 eigene Militärangehörige zur Ausbildung ukrainischer Soldaten in die Ukraine entsandt.