i Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. IMAGO/dts Nachrichtenagentur Hilfe-Stopp verhindern 45 Milliarden Euro! EU plant Mega-Kredit für Ukraine Die EU plant einen neuen Milliarden-Kredit für Kiew. Zudem wolle man verhindern, dass die Gelder gestoppt werden, wenn es zu Machtwechseln kommt. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU könnte bald einen neuen Kredit für die Ukraine locker machen. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit dem Vorhaben vertraute Personen berichtet, könnte das Darlehen ein Volumen von 45 Milliarden Euro umfassen. Es soll über das gemeinsame EU-Budget abgesichert werden.

Die vom Krieg gebeutelte Ukraine könnte das Geld gut gebrauchen. Immerhin steht dem Land ein erneuter harter Winter bevor. Des Weiteren müsse für das kommende Jahr ein finanzielles Loch von 70 Milliarden Euro gestopft werden. Mit dem nunmehrigen Kredit will die EU wohl knapp zwei Drittel davon übernehmen.

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Wahlen könnten Einfluss haben

Dabei möchte man denselben Finanzierungsmechanismus wie beim im vergangenen Jahr vereinbarten Kredit von 90 Milliarden Euro nutzen. So wolle die EU-Kommission verhindern, dass der Geldfluss in die Ukraine gestoppt wird, wenn in den Mitgliedsstaaten politische Kräfte an die Macht kommen, die keine freundliche Beziehung zu Kiew haben.

So könnte bei der Parlamentswahl in Spanien im November die Rechtsaußen-Partei Vox starke Gewinne verbuchen. Die Partei ist gegenüber den EU-Hilfen für die Ukraine negativ eingestellt. Schon im April 2027 wählt dann Frankreich ein neues Staatsoberhaupt. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat hier gute Chancen auf den Sieg. Sie will die Ukraine-Hilfen stoppen. Aber auch in Italien und Polen stehen im kommenden Jahr Parlamentswahlen an.

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Vorstoß von Merz

Die neuen Pläne sollen den Mitgliedsstaaten am Mittwoch vorgestellt werden. Ob der Kredit durchgeht, ist unsicher, da alle 27 EU-Staaten zustimmen müssen. Tschechien, Slowakei und Ungarn hatten beim 90-Milliarden-Kredit durchgesetzt, dass man sich daran nicht beteiligen müsse. Auch Bulgarien lehne den neuen Kredit ab. Bei den vier Staaten handelt es sich um Nettoempfänger von EU-Geldern.

Diesbezüglich preschte zuletzt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz vor. In der vergangenen Woche sagte er, dass Länder, die sich nicht an den Ukraine-Hilfen beteiligen wollen, auch kein Geld aus dem EU-Budget mehr erhalten sollen. Wie die "Krone" berichtet, erhielt Merz hier Rückendeckung von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Solidarität sollte ihm zufolge keine Einbahnstraße sein. Man wolle über die Thematik im Zuge eines außerordentlichen EU-Gipfels am 26. und 27. in Brüssel sprechen.