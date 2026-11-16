i Auf dem Raddampfer befanden sich 190 Menschen. APA-Images / AP / Gerald Herbert Mississippi-Unglück Kreuzfahrtschiff nach Crash gesunken – Ursache bekannt Nach dem dramatischen Schiffs-Crash auf dem Mississippi ist die Ursache geklärt: Ein ausgefallenes Steuerruder brachte den Tanker vom Kurs ab. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag kam es auf dem Mississippi zu einem Crash zwischen dem Tanker "Atlantic Asphalt" und einem Raddampfer. Der Vorfall ereignete sich im Hafen der US-Metropole New Orleans. Das Flusskreuzfahrtschiff hatte zu diesem Zeitpunkt bereits angelegt, 190 Menschen befanden sich an Bord.

Nur 22 Minuten nachdem das Frachtschiff den Raddampfer gerammt hatte, war dieser bereits zur Hälfte im Wasser versunken. Zuvor war das Kreuzfahrtschiff zur Seite gekippt. Nun gaben die Behörden bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend (Ortszeit) die Ursache des Unglücks bekannt.

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Mehrere Verletzte, kein Toter

Demnach seien die Daten des Fahrtenschreibers des Tankers ausgewertet worden. Dies habe ergeben, dass das Steuerruder aus unbekannter Ursache ausgefallen war. Ein vorläufiger Abschlussbericht soll binnen 30 Tagen vorliegen. Laut dem Unfallermittler Bart Barnum von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB sei der Tanker infolge des Defekts vom Kurs abgewichen und auf die "American Heritage" zugefahren.

Zwischen dem Ausfall des Steuerruders und dem Zusammenstoß lagen lediglich zwei Minuten. Die Besatzung des Tankers versuchte, die Personen auf dem Raddampfer mittels Warnsignale über das Schiffshorn, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, auch der Anker wurde geworfen. Glücklicherweise konnten die Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes rechtzeitig reagieren.

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Nach dem Zusammenstoß landeten über 100 Personen im Wasser. Es gab mehrere Verletzte, einen Todesfall musste man nicht beklagen. Es war von einem "Wunder" die Rede. Seitens der Behörde wurde die Crew des Raddampfers bereits vernommen. Nun sollen Gespräche mit der Besatzung des Tankers folgen.