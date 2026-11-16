i Der durch die Netflix-Serie "Narcos: Mexico" bekannte Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo ist mit 80 Jahren gestorben. REUTERS Netflix machte ihn weltbekannt "Boss der Bosse" – berüchtigter Drogenbaron ist tot Der durch die Netflix-Serie "Narcos: Mexico" bekannte Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo ist mit 80 Jahren gestorben. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der mexikanische Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Der frühere Chef des Guadalajara-Kartells starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Guadalajara an multiplem Organversagen. Bekannt wurde er auch durch die Netflix-Serie "Narcos: Mexico".

Zwei Tage zuvor war Félix Gallardo wegen einer Lungenentzündung aus dem Gefängnis Puente Grande in die Klinik eingeliefert worden. Dort saß er seit 1989 in Haft.

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Er baute eine mächtige Drogenorganisation auf

Seinen Aufstieg begann der 1946 in Culiacán geborene Mexikaner bei der Polizei. Später arbeitete er als Leibwächter des Gouverneurs von Sinaloa und knüpfte dabei politische Kontakte.

Gemeinsam mit Rafael Caro Quintero und Ernesto Fonseca Carrillo gründete er das Guadalajara-Kartell, das in den 1980er-Jahren große Teile des mexikanischen Drogenhandels kontrollierte.

Félix Gallardo organisierte zudem mit Pablo Escobar den Kokainschmuggel durch Mexiko in die USA. Zuvor waren die Drogen vor allem auf dem Seeweg durch die Karibik transportiert worden. Seine Macht brachte ihm die Spitznamen "El Padrino" (der Pate) und "Boss der Bosse" ein.

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Mord an Ermittler führte zu Festnahme

Zum Verhängnis wurde ihm die Ermordung des US-Drogenfahnders Enrique "Kiki" Camarena und dessen Piloten Alfredo Zavala-Avelar im Jahr 1985. Beide waren entführt, gefoltert und getötet worden. Der Fall löste eine groß angelegte Fahndung aus.

Im April 1989 wurde Félix Gallardo festgenommen und später zu 40 Jahren Haft verurteilt. 2017 kamen weitere 37 Jahre dazu. Nach seiner Festnahme wurden die Schmuggelrouten unter seinen Gefolgsleuten aufgeteilt. Daraus ging unter anderem das Sinaloa-Kartell hervor.

Ein Richter genehmigte dem schwer kranken Drogenboss 2022 zwar Hausarrest, Probleme mit der elektronischen Fußfessel verhinderten jedoch seine Verlegung. In der Netflix-Serie "Narcos: Mexico" wird Félix Gallardo von Diego Luna gespielt.