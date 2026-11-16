i An der Uni einfach abschalten? In China sollen KI-Kameras erkennen, wenn Studenten nicht aufpassen oder aufs Handy schauen. iStock KI sieht, wer wegschaut China überwacht Studenten jetzt mit KI-Kameras Eine Universität in China überwacht Studenten mit KI-Kameras. Wer im Unterricht aufs Handy schaut oder einschläft, muss Strafen fürchten. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in der Vorlesung kurz aufs Handy schaut oder einnickt, könnte an einer chinesischen Universität bald ein böses Erwachen erleben. Die renommierte Nanjing University im Osten Chinas hat ihre Hörsäle mit einem umfassenden Überwachungssystem ausgestattet. Künstliche Intelligenz (KI) soll dabei das Verhalten der Studenten kontrollieren.

Mehr als 100 Unterrichtsräume und öffentliche Bereiche auf dem Campus wurden dafür technisch aufgerüstet. Kostenpunkt: umgerechnet rund 4,5 Millionen Dollar (etwa 3,9 Millionen Euro).

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Kameras erkennen sogar gesenkte Köpfe

Die neuen Kameras sollen nicht nur feststellen, ob Studenten anwesend sind oder zu spät zur Vorlesung erscheinen. Mithilfe von Gesichtserkennung und KI sollen sie auch erfassen können, wer den Kopf senkt und womöglich lieber auf sein Smartphone schaut, statt dem Professor zuzuhören.

Besonders brisant: Ein Professor der Universität stellte sogar Konsequenzen für Studenten in Aussicht, die während des Unterrichts einschlafen oder zu lange aufs Handy starren.

Demnach könnten bereits erzielte Prüfungsergebnisse aberkannt, Noten nach unten korrigiert oder Studenten von Lehrveranstaltungen ausgeschlossen werden. Ob solche Strafen tatsächlich verhängt wurden, ist nicht bekannt.

Studenten protestieren gegen Überwachung

Die Pläne sorgten unter den Studenten für massive Empörung. In den chinesischen sozialen Netzwerken entbrannte eine heftige Debatte über Privatsphäre und die Grenzen künstlicher Intelligenz.

Ein Student machte seinem Ärger auf der Plattform Weibo Luft: "Ist dies eine Universität oder ein Gefängnis?" Er schlug außerdem vor, die Kameras doch zuerst in den Büros der Professoren und der Universitätsleitung zu installieren.

Angesichts der heftigen Kritik versuchte die Hochschulleitung zu beschwichtigen. Die Technik diene in erster Linie dazu, die Qualität des Unterrichts zu verbessern.

Universität rudert plötzlich zurück

Die Universität erklärte schließlich, dass ohne vorherige Genehmigung keine biometrischen Daten erhoben und während der Vorlesungen keine Gesichtserkennung eingesetzt werde. Auch das Erfassen gesenkter Köpfe solle eingestellt werden.

Ob diese Zusagen tatsächlich eingehalten werden, lässt sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Chinesischen Medienberichten zufolge wurde das neue System bereits in der ersten Novemberwoche in Betrieb genommen.

Die Nanjing University ist dabei kein Einzelfall. Auch andere chinesische Hochschulen setzen zunehmend auf KI-gestützte Überwachung, um für mehr Disziplin im Unterricht zu sorgen.

China baut Überwachung massiv aus

Die Entwicklung passt zu Chinas umfassendem Überwachungssystem. Landesweit sollen bereits rund 600 Millionen Kameras installiert sein. Nun werden bestehende Anlagen zunehmend mit künstlicher Intelligenz aufgerüstet.

Die neue Technik soll unter anderem Menschenansammlungen analysieren und mögliche Proteste frühzeitig erkennen.

Für Studenten bedeutet die zusätzliche Kontrolle vor allem eines: noch mehr Druck. Schon jetzt kämpfen viele junge Chinesen mit enormem Prüfungsstress und schlechten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt.

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Während die Studenten um ihre berufliche Zukunft bangen, könnte künftig schon ein kurzer Blick aufs Handy reichen, um an der Universität ins Visier der Überwachung zu geraten.Eine Universität in China überwacht Studenten mit KI-Kameras. Wer im Unterricht aufs Handy schaut oder einschläft, muss Strafen fürchten.