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Kremlnahe Politiker wollen Pizza an russischen Schulen verbieten.
Kremlnahe Politiker wollen Pizza an russischen Schulen verbieten.
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Wegen Ukraine-Krieg

Irre Forderung! Russland will jetzt Pizza verbieten

Kremlnahe Politiker wollen Pizza an russischen Schulen verbieten. Grund ist Italiens Unterstützung für die Ukraine.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 16:34
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Pizza könnte in russischen Schul- und Universitätskantinen bald von der Speisekarte verschwinden. Kremlnahe Politiker fordern ein Verbot des italienischen Klassikers. Der Grund dafür ist allerdings nicht nur die Ernährung, sondern auch Italiens Unterstützung für die Ukraine.

Hinter dem Vorstoß steckt Witali Borodin (43), Chef des russischen "Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung". Er betrachtet Pizza als Mittel westlicher Einflussnahme und verweist auf italienische Waffenlieferungen an die Ukraine.

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"Das ist nicht 'nur Essen', sondern Soft Power in einer Pappschachtel", wird Borodin unter anderem von der deutschen "Bild" zitiert. Seine Forderung ist eindeutig: "Pizza muss verboten werden! Wir müssen in den Schulkantinen anfangen."

Unterstützung aus Putins Umfeld

Auch Jelena Jampolskaja (55), Kulturberaterin von Kremlchef Wladimir Putin (74), stellt sich hinter die Initiative. Sie kritisiert Pizza als ungesund und fordert, Kindern stattdessen die traditionelle russische Küche näherzubringen.

Ein direktes Verbot hält sie allerdings für wenig zielführend. Staatliche Schulen sollten dennoch zur Förderung russischer Traditionen beitragen.

Spott über Pizza-Verbot

Der Vorschlag sorgt selbst unter kremlnahen Stimmen für Kopfschütteln. Unternehmer Sergei Koljasnikow (47) reagierte mit Sarkasmus: "Pizza ist Staatsfeind Nummer 1. Konzentriert all eure Anstrengungen auf den Kampf gegen Pizza!"

Er verwies dabei auf deutlich dringendere Probleme des Landes, etwa fehlende Strom- und Wasserversorgung sowie Wohnungsnot.

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In Italien sieht man die Debatte ebenfalls kritisch. Antonio Pace (80), Präsident des Verbands für echte neapolitanische Pizza, möchte das Gericht aus politischen Konflikten heraushalten. Er würde sogar Putin persönlich eine Pizza servieren, um für Verständigung zu werben.

red, 15.11.2026, 16:34
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