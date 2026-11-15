i Das Flusskreuzfahrtschiff "American Heritage" liegt am Freitag, dem 13. November 2026, in New Orleans auf der Seite, nachdem es auf dem Mississippi von dem Tankschiff "Atlantic Asphalt" gerammt wurde. APA-Images / AP / Gerald Herbert "Wunder vom Mississippi" Tanker versenkt Kreuzfahrtschiff: Alle haben überlebt! Ein Tanker rammt in New Orleans ein Kreuzfahrtschiff, das binnen Minuten kentert. Mehr als 130 Passagiere sind an Bord. Alle überleben. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf dem Mississippi: Ein riesiger Tanker hat am Freitag in der US-Stadt New Orleans ein Flusskreuzfahrtschiff gerammt und zum Kentern gebracht. Das Schiff kippte innerhalb kürzester Zeit auf die Seite und versank teilweise im Wasser.

Mehr als 130 Passagiere befanden sich an Bord, viele davon höheren Alters. Zunächst wurde befürchtet, dass Menschen im Schiffsinneren eingeschlossen sein könnten. Doch wie durch ein Wunder überlebten alle. Jetzt hat das Unglück ein juristisches Nachspiel.

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Kreuzfahrtschiff kentert innerhalb weniger Minuten

Der rund 160 Meter lange Tanker "Atlantic Asphalt" war auf dem Mississippi unterwegs, als er außer Kontrolle geriet und in das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff "American Heritage" krachte. Dieses hatte zu dem Zeitpunkt an einer Kaimauer angelegt.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Passagierschiff gegen die Hafenmauer gedrückt und schwer beschädigt. Wasser drang in den Rumpf ein, das Schiff geriet rasch in Schieflage und kippte schließlich vollständig auf die Seite. Innerhalb weniger Minuten lag es teilweise versunken im Mississippi.

Dramatische Videoaufnahmen zeigen, wie schnell sich das Unglück abspielte. Unmittelbar nach der Kollision versuchten die Passagiere, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Doch das Schiff neigte sich immer stärker zur Seite. Mehrere Menschen stürzten dabei ins Wasser.

Bürgermeisterin spricht von einem Wunder

Besonders dramatisch: Viele der mehr als 130 Passagiere waren höheren Alters. Zunächst herrschte große Sorge, dass einige von ihnen im Inneren des Schiffs eingeschlossen sein und sich in Lebensgefahr befinden könnten. Umso größer war die Erleichterung, als die Behörden schließlich Entwarnung gaben. Niemand wurde mehr vermisst.

"Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist", erklärte New Orleans' Bürgermeisterin Helena Moreno bei einer Pressekonferenz. Insgesamt mussten 32 Menschen nach dem Unglück im Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt nach Angaben der Behörden niemand.

Jetzt folgt Millionenklage

Das spektakuläre Schiffsunglück hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Hafenverwaltung von New Orleans hat laut US-Medien eine Klage gegen den Betreiber des Tankers eingebracht. Sie fordert mindestens eine Million US-Dollar (rund 907.000 Euro) Schadenersatz.

In der Klageschrift, die unter anderem dem US-Sender CBS vorliegt, werden schwere Vorwürfe erhoben. Die Kollision sei das Ergebnis "grober Fahrlässigkeit, durch Verschulden oder Unachtsamkeit", heißt es darin.

Die Klage wurde den Berichten zufolge noch am Tag des Unglücks eingebracht. Wie hoch der entstandene Schaden tatsächlich ist, wird derzeit noch geprüft.

Warum geriet der Tanker außer Kontrolle?

Die genaue Ursache der Kollision ist weiterhin unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Problem mit der Steuerung dazu geführt haben, dass die "Atlantic Asphalt" vom Kurs abkam und das angelegte Kreuzfahrtschiff rammte. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen dahintersteckt, müssen die Ermittlungen klären.

Die Betreiberfirma des Tankers erklärte nach dem Unglück, sie werde mit den Behörden zusammenarbeiten. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen Einsatzkräften, die an der Rettungsaktion beteiligt waren. Der Tanker "Atlantic Asphalt" wurde 2017 gebaut und fährt unter der Flagge der Marshallinseln.

Die Bilder des Tages i ?

Während die Hafenverwaltung nun mindestens eine Million Dollar fordert, dürfte den Passagieren der "American Heritage" vor allem eines in Erinnerung bleiben: Sie haben ein Schiffsunglück überlebt, das innerhalb weniger Minuten zur tö