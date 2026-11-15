i SpaceX hat erstmals die obere Stufe der Riesenrakete Starship auf der Erde aufgefangen. Reuters Musk jubelt Historischer Erfolg! SpaceX fängt Riesenrakete auf SpaceX hat erstmals die obere Stufe der Riesenrakete Starship auf der Erde aufgefangen. Bei der unteren Stufe gab es allerdings Probleme. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk ist ein wichtiger Erfolg gelungen: Erstmals konnte die obere Stufe der Riesenrakete Starship nach einem Testflug wieder auf der Erde aufgefangen werden. Bei der unteren Raketenstufe lief allerdings nicht alles nach Plan.

Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship am Samstag zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück. Dort wurde die obere Raketenstufe von riesigen Greifarmen am Startturm aufgefangen. Einen solchen Versuch hatte SpaceX zuvor noch nie unternommen.

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Satelliten im All ausgesetzt

Während des 15. Testflugs gelangte die obere Stufe nach der Trennung vom Booster in die Erdumlaufbahn. Dort setzte sie Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus und umkreiste anschließend mehrmals die Erde.

Nicht erfolgreich verlief hingegen die geplante Rückkehr der unteren Raketenstufe. Auch sie hätte am Startturm aufgefangen werden sollen, was jedoch misslang.

Riesenrakete soll wiederverwendet werden

Bereits im September hatte SpaceX einen wichtigen Fortschritt erzielt. Damals erreichte das Starship erstmals eine Erdumlaufbahn, ehe es rund drei Stunden später kontrolliert im Pazifik abstürzte und in Flammen aufging.

Das Raketensystem ist sogar größer als die New Yorker Freiheitsstatue. Es besteht aus dem rund 70 Meter langen Booster "Super Heavy" und der etwa 50 Meter langen oberen Stufe. Beide Teile sollen künftig nach ihren Flügen wiederverwendet werden können.