i Donald Trump will einen Golfplatz in Washington für internationale Profiturniere umbauen. Doch eine Bundesrichterin hat die Pläne vorerst gestoppt. Reuters US-Präsident tobt Richterin stoppt Trump – jetzt platzen seine Golf-Pläne Donald Trump will einen Golfplatz in Washington für internationale Profiturniere umbauen. Doch eine Bundesrichterin hat die Pläne vorerst gestoppt. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Donald Trump will einen traditionsreichen Golfplatz in Washington zu einer Anlage für internationale Profiturniere machen. Doch eine Bundesrichterin hat dem US-Präsidenten vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der geplante Umbau verzögert sich.

Der öffentliche East Potomac Park nahe dem Weißen Haus sollte ab Sonntag für 15 Monate gesperrt werden. Richterin Ana Reyes untersagte die Schließung am Samstag jedoch vorläufig. Ihre Entscheidung gilt bis zum 28. November.

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Bereits über 400 Bäume gefällt

Geklagt hatten eine Denkmalschutzorganisation und zwei Golfer. Die Richterin verwies auf die Bedeutung des Parks für die Bevölkerung. Eine Sperre würde den Klägern, die das Gelände regelmäßig nutzen, "irreparablen Schaden zufügen".

Schon Ende Oktober hatte Reyes weitere Baumfällungen gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt waren für das Bauprojekt bereits mehr als 400 Bäume entfernt worden.

Trump spricht von "Müllinsel"

Der rund 100 Jahre alte 18-Loch-Golfplatz ist Trump ein Dorn im Auge. Auf Truth Social bezeichnete er ihn als "schlechtesten Golfplatz der Welt" und verspottete die Anlage als "Müllinsel". Der Präsident beklagte unter anderem beschädigte Bäume, eine mangelhafte Bewässerung und Überschwemmungsgefahr.

Die Richterin sieht allerdings keine Sicherheitsbedenken. Laut CNN hält sie die Argumente der Regierung lediglich für einen Vorwand, um den Umbau voranzutreiben.

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Kritik an hohen Preisen

Gegner des Projekts befürchten, dass Golfspielen auf der modernisierten Anlage künftig deutlich teurer wird. Trump versprach den Einwohnern Washingtons einen Preisnachlass von 50 Prozent.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus treibt der Republikaner mehrere umstrittene Bauvorhaben voran. Neben dem Golfplatz plant er unter anderem einen prunkvollen Ballsaal und einen riesigen Triumphbogen in der US-Hauptstadt.