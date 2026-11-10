i US-Präsident Donald Trump erklärt den Konflikt mit dem Iran für praktisch beendet. Reuters Keine neuen Angriffe geplant "Effektiv vorüber": Trump überrascht mit Iran-Ansage US-Präsident Donald Trump erklärt den Konflikt mit dem Iran für praktisch beendet. Neue Angriffe seien nicht geplant. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 08:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg mit dem Iran offenbar kurz vor dem Ende. Nach Gesprächen mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärte er die militärische Auseinandersetzung für "effektiv vorüber". Weitere Angriffe seien derzeit nicht vorgesehen.

Seeblockade bleibt bestehen

Ganz beendet ist der Konflikt allerdings nicht. Die USA wollen ihre Seeblockade gegen den Iran weiterhin aufrechterhalten. Neue Militärschläge seien vorerst aber nicht geplant. Trump hofft stattdessen auf ein baldiges Friedensabkommen.

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"Wir halten den Status quo aufrecht und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", erklärte der US-Präsident nach dem Treffen mit dem katarischen Regierungschef. Katar vermittelt in dem Konflikt.

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Bereits zuvor hatte Trump auf Truth Social geschrieben: "Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen".

Trump schließt neue Angriffe nicht aus

Trotz der angekündigten Zurückhaltung hält sich Washington eine erneute militärische Intervention offen. "Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit", betonte Trump. Derzeit halte er ein solches Szenario allerdings für unwahrscheinlich.