Startseite Nachrichten Welt
US-Präsident Donald Trump erklärt den Konflikt mit dem Iran für praktisch beendet.
US-Präsident Donald Trump erklärt den Konflikt mit dem Iran für praktisch beendet.
Reuters
Keine neuen Angriffe geplant

"Effektiv vorüber": Trump überrascht mit Iran-Ansage

US-Präsident Donald Trump erklärt den Konflikt mit dem Iran für praktisch beendet. Neue Angriffe seien nicht geplant.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 08:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg mit dem Iran offenbar kurz vor dem Ende. Nach Gesprächen mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärte er die militärische Auseinandersetzung für "effektiv vorüber". Weitere Angriffe seien derzeit nicht vorgesehen.

Seeblockade bleibt bestehen

Ganz beendet ist der Konflikt allerdings nicht. Die USA wollen ihre Seeblockade gegen den Iran weiterhin aufrechterhalten. Neue Militärschläge seien vorerst aber nicht geplant. Trump hofft stattdessen auf ein baldiges Friedensabkommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Wir halten den Status quo aufrecht und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", erklärte der US-Präsident nach dem Treffen mit dem katarischen Regierungschef. Katar vermittelt in dem Konflikt.

Bereits zuvor hatte Trump auf Truth Social geschrieben: "Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen".

Auch interessant

"Trump könnte Iran-Krieg weiter eskalieren lassen"
Neuer Iran-Krieg – Insider enthüllen Trumps Geheimplan
Trump: "Wissen nicht mehr, mit wem wir reden"

Trump schließt neue Angriffe nicht aus

Trotz der angekündigten Zurückhaltung hält sich Washington eine erneute militärische Intervention offen. "Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit", betonte Trump. Derzeit halte er ein solches Szenario allerdings für unwahrscheinlich.

red, 10.11.2026, 08:36
Mehr zum Thema
Donald Trump Iran USA Katar

Weiterlesen

Weitere Storys
Krieg US-Regierung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote