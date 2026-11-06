i Nach der Wahlschlappe der Republikaner zieht Donald Trump Konsequenzen. Seine Stabschefin Susie Wiles muss gehen. Reuters Wirbel im Weißen Haus Paukenschlag in den USA – Trump tauscht Stabschefin aus Nach der Wahlschlappe der Republikaner zieht Donald Trump Konsequenzen. Seine Stabschefin Susie Wiles muss gehen, Stephen Miller übernimmt. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Wahlschlappe der Republikaner stellt US-Präsident Donald Trump (80) sein Team im Weißen Haus neu auf. Stabschefin Susie Wiles (69) verliert ihren bisherigen Posten. Ihr Nachfolger wird der umstrittene Trump-Vertraute Stephen Miller (41).

Wie der Präsident am Freitag bekannt gab, soll Miller bereits am Montag (9. November) die Führung des Stabs übernehmen. Wiles bleibt Trump allerdings erhalten: Sie wechselt in seine politische Organisation. Für ihre bisherige Tätigkeit bedankte sich der US-Präsident ausdrücklich bei ihr.

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Republikaner verlieren beide Kammern

Bei den US-Zwischenwahlen mussten die Republikaner eine schwere Niederlage einstecken. Die Demokraten eroberten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat. Selbst in der bisherigen republikanischen Hochburg Texas setzte sich die Opposition durch.

Für Trump bedeutet das einen deutlichen Machtverlust: Künftig ist er bei wichtigen Gesetzesvorhaben auf die Zusammenarbeit mit den Demokraten angewiesen.