i Christine Lagarde verlässt die EZB früher als geplant. Reuters Nachfolge von Lagarde Machtkampf um EZB-Spitze – zwei Kandidaten im Rennen Christine Lagarde verlässt die EZB früher als geplant. Nun stehen zwei Kandidaten für ihre Nachfolge fest – die Entscheidung rückt näher. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 20:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) steht ein Wechsel an der Spitze bevor – und nun ist klar, wer für die Nachfolge von Christine Lagarde infrage kommt. Zwei Kandidaten kämpfen um den mächtigen Posten: der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

Wie Euro-Gruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis mitteilte, wurden bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Freitag ausschließlich die beiden offiziell von den Euro-Ländern nominiert.

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Lagarde geht früher als geplant

Der Chefposten wird bereits am 7. Februar 2027 frei. Lagarde verlässt die EZB damit fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit.

Wer künftig an der Spitze der Notenbank steht, entscheiden die Staats- und Regierungschefs der EU. Grundlage dafür ist eine Empfehlung der Euro-Länder. Bereits am Montag kommt die Euro-Gruppe zusammen, um die eingegangenen Bewerbungen zu prüfen.