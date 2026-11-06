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Christine Lagarde verlässt die EZB früher als geplant.
Christine Lagarde verlässt die EZB früher als geplant.
Reuters
Nachfolge von Lagarde

Machtkampf um EZB-Spitze – zwei Kandidaten im Rennen

Christine Lagarde verlässt die EZB früher als geplant. Nun stehen zwei Kandidaten für ihre Nachfolge fest – die Entscheidung rückt näher.
Von Newsdesk Heute
06.11.2026, 20:00
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Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) steht ein Wechsel an der Spitze bevor – und nun ist klar, wer für die Nachfolge von Christine Lagarde infrage kommt. Zwei Kandidaten kämpfen um den mächtigen Posten: der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

Wie Euro-Gruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis mitteilte, wurden bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Freitag ausschließlich die beiden offiziell von den Euro-Ländern nominiert.

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Lagarde geht früher als geplant

Der Chefposten wird bereits am 7. Februar 2027 frei. Lagarde verlässt die EZB damit fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit.

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Wer künftig an der Spitze der Notenbank steht, entscheiden die Staats- und Regierungschefs der EU. Grundlage dafür ist eine Empfehlung der Euro-Länder. Bereits am Montag kommt die Euro-Gruppe zusammen, um die eingegangenen Bewerbungen zu prüfen.

red, 06.11.2026, 20:00
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